Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα

Μια μεγάλη αλλαγή στους ελέγχους της Τροχαίας αναμένεται να εφαρμοστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς μαζί με το γνωστό αλκοτέστ θα πραγματοποιείται πλέον και άμεση «ναρκωμέτρηση».

Η νέα διαδικασία θα ενεργοποιείται όταν, μετά τον έλεγχο αλκοόλ, δεν προκύπτει αποτέλεσμα, αλλά ο οδηγός εμφανίζει ύποπτα σημάδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται επί τόπου και το νέο drug test.

Η εξέταση θα πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, με μια απλή μπατονέτα που ο οδηγός τοποθετεί στο στόμα, δίνοντας δείγμα σάλιου. Το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να διαπιστώνουν άμεσα την πιθανή χρήση ουσιών.

Το νέο τεστ θα μπορεί να ανιχνεύει ουσίες όπως ηρωίνη, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και κάνναβη, ενώ η μέθοδός του εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία.

Με το νέο σύστημα, η Τροχαία αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο στον αγώνα για την οδική ασφάλεια, στοχεύοντας στη μείωση των ατυχημάτων που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών ουσιών και ενισχύοντας την άμεση και αποτελεσματική αστυνόμευση στους ελληνικούς δρόμους.

