Φαίη Σκορδά: Η νέα αναφορά στον γάμο της - «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά»

Γιατί αναβλήθηκε ο αρχικός προγραμματισμός και πώς σχεδιάζει το ζευγάρι τη μεγάλη μέρα

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Φαίη Σκορδά: Η νέα αναφορά στον γάμο της - «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά»
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  • Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε εκ νέου στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει το καλοκαίρι.
  • Η σχέση τους διαρκεί πέντε χρόνια και ζουν μαζί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ενώ η απόφαση για γάμο προέκυψε φυσικά από την κοινή τους ζωή.
  • Ο γάμος αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, αλλά αναβλήθηκε λόγω επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων.
  • Η παρουσιάστρια επιθυμεί θρησκευτικό γάμο σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με δεξίωση για αγαπημένα πρόσωπα.
  • Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Απρίλιο σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος.
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Στον επικείμενο γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη αναφέρθηκε εκ νέου η Φαίη Σκορδά, κατά τη διάρκεια της πρωινής της εκπομπής το Σάββατο.

Η αφορμή δόθηκε μετά την προβολή συνέντευξης του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, όταν ο συνεργάτης της, Άρης Καβατζίκης, επανέφερε στο πλατό τη συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή, μεταφέροντας τις φήμες που θέλουν το μυστήριο να προγραμματίζεται για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η παρουσιάστρια απέφυγε να δώσει εκτενείς λεπτομέρειες, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον χρόνο διεξαγωγής του γάμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται».

Παράλληλα, ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε πως δέχθηκε ερωτήσεις για το θέμα και εκτός αέρα από τους ηθοποιούς Αιμίλιο Χειλάκη και Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι εξέφρασαν τη χαρά τους για την εξέλιξη στη ζωή της παρουσιάστριας. Η Φαίη Σκορδά αρκέστηκε να επαναλάβει χαμογελώντας: «Μέχρι το καλοκαίρι».

Το χρονικό της σχέσης και ο σχεδιασμός του γάμου

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης διατηρούν σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, κρατώντας σταθερά χαμηλό προφίλ. Ο αρχιτέκτονας αποφεύγει τη δημοσιότητα, στάση την οποία η παρουσιάστρια έχει δηλώσει πως σέβεται απόλυτα.

Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα η ίδια έχει αναφερθεί πιο ανοιχτά στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως συγκατοικούν τα τελευταία ενάμιση χρόνια και ότι η απόφαση για τον γάμο προέκυψε φυσικά μέσα από την κοινή τους καθημερινότητα.

Αρχικά, το μυστήριο είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, όμως αναβλήθηκε λόγω αυξημένων επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων. Επιθυμία της παρουσιάστριας παραμένει η πραγματοποίηση ενός θρησκευτικού γάμου σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, τον οποίο θα ακολουθήσει δεξίωση με αγαπημένα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγάριου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκδήλωσης του Make-A-Wish Ελλάδος.

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