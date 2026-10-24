Φαίη Σκορδά: Πρώτη καλημέρα στον ΑΝΤ1 μετά από τέσσερα χρόνια – «Ωραίο τελικά το Σαββατοκύριακο»

Snapshot Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στον ΑΝΤ1 μετά από τέσσερα χρόνια με τη νέα εκπομπή «For You» στο πρωινό του Σαββατοκύριακου.

Η παρουσιάστρια ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Στην πρεμιέρα της, εμφανίστηκε στο ανανεωμένο πλατό, εκφράζοντας χαρά και άγχος για την επιστροφή της.

Η Φαίη ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι εργάζονται μαζί από επιλογή.

Αναφέρθηκε στην προηγούμενη εμφάνισή της στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, δείχνοντας την προσαρμογή της στο νέο τηλεοπτικό περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου η Φαίη Σκορδά, επιστρέφοντας στη συχνότητα του ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον οποίο έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της διαδρομής.

Η παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές μέσα από τη νέα της εκπομπή «For You», εγκαινιάζοντας ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική της καριέρα, καθώς για πρώτη φορά αναλαμβάνει την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Εμφανώς χαρούμενη για την επιστροφή της, αλλά χωρίς να κρύψει το άγχος της πρεμιέρας, η Φαίη Σκορδά εμφανίστηκε στο ανανεωμένο πλατό ντυμένη στα ροζ και καλωσόρισε το κοινό με χαμόγελο και χιούμορ.

«Καλημέρα στον ΑΝΤ1. Φοβάμαι σήμερα ότι θα αρχίσω να μιλάω πολύ επειδή έχω καιρό να βγω στον αέρα. Βγήκα χτες στον Κουσουλό και δεν έβαζα τελεία», είπε αρχικά, κάνοντας αναφορά στην εμφάνισή της στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού την προηγούμενη ημέρα.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή στο γνώριμο τηλεοπτικό περιβάλλον, αλλά και την εμπιστοσύνη της στους συνεργάτες που θα τη συνοδεύουν στο νέο εγχείρημα.

«Πρώτη φορά για μένα το Σαββατοκύριακο αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτής της εκπομπής. Ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή. Θέλατε να είμαστε μαζί φέτος, δεν το κάνατε επειδή έπρεπε και σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης