Snapshot Πολλοί γνωστοί παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησαν την καριέρα τους από μικρά τοπικά κανάλια στη Θεσσαλονίκη πριν μετακινηθούν σε μεγάλα εθνικά κανάλια της Αθήνας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Φαίη Σκορδά, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησαν από το TV 100 και άλλα μικρά κανάλια στη Θεσσαλονίκη πριν γίνουν δημοφιλείς παρουσιαστές.

Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε 20 χρόνια στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Τηλεάστυ, όπου εκτός από παρουσιάστρια ανέλαβε και παραγωγικά καθήκοντα λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού.

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην εκπομπή «Χωρίς Ταμπού» του Τηλεάστυ και στη συνέχεια μετακόμισε στο MEGA για ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.

Οι τηλεοπτικές καριέρες αυτών των παρουσιαστών αναπτύχθηκαν σταδιακά, με σημαντικές ευκαιρίες και μεταγραφές από μικρά κανάλια σε μεγαλύτερους σταθμούς. Snapshot powered by AI

Αποτελούν ηχηρά ονόματα στον μικρόκοσμο της TV, μετρώντας στο βιογραφικό τους πολλές επιτυχίες και εκπομπές με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Ο δρόμος προς την κορυφή, όμως, ξεκίνησε από μικρά κανάλια και ίσως κανείς από αυτούς δεν περίμενε ότι σήμερα θα βρίσκεται στην κορυφή!

«Η σχολή της Θεσσαλονίκης»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν χρειάζεται συστάσεις. Η πορεία του ξεκίνησε από τη συμπρωτεύουσα, όταν το 1990 άρχισε να εργάζεται στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο Μακεδονία TV, παρουσιάζοντας μέχρι το 1998 την ταξιδιωτική εκπομπή «Ένας υπέροχος κόσμος» και την καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή «Εδώ Θεσσαλονίκη».

Το 1998 πήρε μεταγραφή στην ΕΤ3, παρουσιάζοντας μέχρι το 2000 την εβδομαδιαία εκπομπή «Στη χώρα των θαυμάτων» και την καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή «Μέρα μεσημέρι». Το 2001, ύστερα από δέκα σεζόν σε δύο εθνικής εμβέλειας σταθμούς της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να εγκατασταθεί και να εργαστεί στην Αθήνα, παίρνοντας μεταγραφή στον ΑΝΤ1. Εκεί ξεκίνησε να παρουσιάζει τη σατιρική εκπομπή «Στην πρίζα», μαζί με τους Θανάση Βισκαδουράκη και Νίκο Στεργίου.

Από τα στούντιο του TV 100 και του Μακεδονία TV ξεκίνησε και η Φαίη Σκορδά. Το 2002, έχοντας επιστρέψει από το εξωτερικό, άρχισε να εργάζεται στη δημοτική τηλεόραση της πόλης (TV 100), στο καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο, αναλαμβάνοντας την παραγωγή και την εκτέλεσή του. Λίγο καιρό αργότερα, ξεκίνησε το ελεύθερο ρεπορτάζ. Τη σεζόν 2003-2004 ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας στην εβδομαδιαία lifestyle εκπομπή της TV 100, «La vie en rose», με τον Διογένη Μαριόλα.

Από τον Οκτώβριο του 2004 έως το 2006 ανέλαβε την εκπομπή «Καλημέρα» στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Μακεδονία TV. Η ίδια παρουσίαζε στο κοινό τα καλλιτεχνικά νέα της ημέρας, φιλοξενούσε στο πλατό πρόσωπα, όπως και πολλούς καλλιτέχνες στα πρώτα τους βήματα, ενώ έκανε συνδέσεις με περιοχές ανά την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τον Αύγουστο του 2006 δέχτηκε πρόταση από την τότε διευθύντρια προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού ALTER, Ζήνα Κουτσελίνη, και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σταθμό, ανοίγοντας τα φτερά της στο μεγάλο χρηματιστήριο της TV.

Το καρντάση Σάκης Τανιμανίδης έχει παρόμοιο ξεκίνημα με τους προαναφερθέντες. Πολύ πριν κάνει την επιτυχημένη ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιώργο Μαυρίδη, «World Party», και το «Survivor, είχε κάνει τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα στο TV 100. Ο παρουσιαστής από τη Θεσσαλονίκη, τη σεζόν 2004-2005, συμπαρουσίαζε με τη Μαριάννα Βαραδίνη το παιχνίδι γνώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Αστέρια και λάβαρα». «Ήμασταν και οι δύο άπειροι με τον φακό, όμως ο Σάκης προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στα τηλεοπτικά δεδομένα. Από τότε είχε το χάρισμα της επικοινωνίας και φαινόταν πως θα κάνει καριέρα στην τηλεόραση!», είχε δηλώσει για εκείνον η τότε συμπαρουσιάστριά του, Μαριάννα Βαραδίνη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, επίσης Θεσσαλονικιά, ξεκίνησε να παρουσιάζει το 2001, μαζί με τη Χριστίνα Κανατάκη, την ψυχαγωγική εκπομπή «C Throu» στο κανάλι TV 100. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε έπειτα από μία σεζόν, με την ίδια να εργάζεται ως ραδιοφωνική παραγωγός σε εκπομπές. Αργότερα, εγκαταστάθηκε ξανά στην Αθήνα. Στις αρχές του 2004 ξεκίνησε να εργάζεται στη δημοσιογραφική ομάδα της ψυχαγωγικής late night εκπομπής του ALPHA, «Όλα», με παρουσιαστές τους Θέμο Αναστασιάδη και Βαγγέλη Περρή.

Η περίπτωση του Τηλεάστυ

«Όχι, δεν το πίστευα ότι θα έφτανα μέχρι εδώ. Ούτε καν είχα βάλει στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα είχα μια τόσο ωραία εξέλιξη στη δουλειά μου. Είχα βάλει άλλα πράγματα στο μυαλό μου, είχα σκεφτεί ότι θα τελείωνα την πορεία μου στον χώρο στο Τηλεάστυ. Και για να είμαι και ειλικρινής, δεν με χάλαγε καθόλου», σημείωσε πρόσφατα η Μαρία Μπεκατώρου.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, τον Σεπτέμβριο του 1993, αποδέχτηκε την πρόταση του Γιώργου Καρατζαφέρη, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του σταθμού με την καθημερινή εκπομπή «Χωρίς Ταμπού». Η εκπομπή, καθώς και η παρουσία της σε αυτή τη ζώνη, αποτέλεσαν μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, καθώς παρέμεινε στο πόστο αυτό για 20 ολόκληρα χρόνια.

Μέσα από το «Χωρίς Ταμπού», η Μπεκατώρου φιλοξένησε, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μερικούς από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Πλούταρχος και άλλοι, παρουσιάζοντας τα πρώτα τους βήματα και τις πρώτες συνεργασίες τους στο τραγούδι.

Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού της εκπομπής, η ίδια, πέρα από τον ρόλο της παρουσιάστριας, χρειάστηκε για αρκετά χρόνια να αναλάβει τόσο την αρχισυνταξία όσο και άλλα πόστα στην παραγωγή. Κατά διαστήματα, μάλιστα, η εκπομπή άλλαξε προσωρινά τον τίτλο της σε «Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα», στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τη σεζόν 2010-2011, όμως, αποδέχτηκε την πρόταση του MEGΑ και το ταξίδι στα μεγάλα κανάλια μόλις άρχιζε!

Από το ίδιο κανάλι ξεκίνησε και η Κατερίνα Καινούργιου. Έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο των ΜΜΕ το 2004, δουλεύοντας ως ρεπόρτερ στην πρωινή εκπομπή «Χωρίς Ταμπού». Η συνεργασία της με τον σταθμό ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο σεζόν και στη συνέχεια μετακόμισε στο MEGA, όπου έκανε ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις στην εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το Πρωί».

«Βλέπω τότε τη Μαρία Μπεκατώρου να κατεβαίνει τα σκαλιά και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει “τι γλυκό κορίτσι είσαι”. Αρχίζουμε και μιλάμε και της λέω: “Να σου πω κάτι; Σε παρακαλώ, σώσε με. Μπορείς να με πάρεις στην εκπομπή σου, γιατί με έχει στείλει εδώ ο πατέρας μου να κάνω πρακτική και δεν μου αρέσει σε αυτό το κομμάτι”. Μου λέει: “Άσε, θα το χειριστώ εγώ”. Μίλησε τότε με τον Καρατζαφέρη και πήγα και σώθηκα», έχει εξομολογηθεί.

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