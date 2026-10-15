Lead-in: Το κρυφό όπλο στη μάχη της πρωτιάς των πρωινών εκπομπών

Snapshot Ο προγραμματισμός και η τοποθέτηση των εκπομπών στο πρόγραμμα επηρεάζουν σημαντικά την τηλεθέαση των πρωινών εκπομπών.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η Κατερίνα Καινούργιου εκμεταλλεύονται το ισχυρό lead in από τις προηγούμενες εκπομπές για να ξεκινήσουν με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ικανοποιητικές επιδόσεις στο σύνολο, αλλά το lead in από το «Καλημέρα Ελλάδα» δεν προσφέρει το επιθυμητό προβάδισμα στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ο προγραμματισμός των καναλιών, ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη τοποθετούν τις εκπομπές στο ημερήσιο πρόγραμμα και οι ώρες μετάδοσής τους έχουν αποδειχθεί παράγοντες ικανοί να απογειώσουν ή να «χαντακώσουν» ένα τηλεοπτικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, στη συζήτηση για την τηλεθέαση έχει μπει δυναμικά ένας όρος που συχνά προκαλεί συζητήσεις, αλλά και γκρίνια: το περιβόητο lead-in.

Πολύ συχνά συζητάμε πόσο σημαντικό είναι το κοινό που παραλαμβάνει μια εκπομπή από το πρόγραμμα που προηγείται. Στην περίπτωση των πρωινών μαγκαζίνο, μάλιστα, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη φετινή χρονιά. Μέχρι αυτή τη στιγμή, Σίσσυ Χρηστίδου και Κατερίνα Καινούργιου είναι οι πρωταγωνίστριες στο κομμάτι της ψυχαγωγίας και των infotainment προγραμμάτων. Οι εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA και «Super Κατερίνα» στον ALPHA έχουν δεμένες ομάδες, σωστή ροή και πλούσια σκαλέτα. «Εκμεταλλεύονται», όμως, αποδεδειγμένα και την πάσα που λαμβάνουν.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου, στο Μεγάλο κανάλι, παραλαμβάνει υψηλά ποσοστά από το «Κοινωνία ώρα MEGA». Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη δίνουν στην παρουσιάστρια νούμερα της τάξεως του 20-25% στο σύνολο και 16-18% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, η Κατερίνα Καινούργιου λαμβάνει ποσοστά από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day», που στο δυναμικό κοινό μπορεί να φτάνουν επίσης το 20%. Έτσι, ξεκινούν με ένα γερό εφόδιο και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη μάχη της τηλεθέασης με ένα σημαντικό προβάδισμα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, από την άλλη, δίνει τη δική του μάχη στη φετινή πρωινή ζώνη. Με πιο ικανοποιητικές επιδόσεις στο σύνολο, αλλά χαμηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό 18-54, ο παρουσιαστής μπορεί να επέστρεψε στην ώρα που επιθυμούσε, στις 10.00, ωστόσο το lead-in από το «Καλημέρα Ελλάδα» δεν είναι ίσως αυτό που θα περίμενε. Μπορεί ο πρώτος μήνας της φετινής σεζόν να βρήκε την ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 να κινείται περίπου μία μονάδα υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, τα μονοψήφια ποσοστά, ωστόσο, που παραλαμβάνει ο Λιάγκας δεν αποτελούν το ιδανικό εφαλτήριο για τη δική του εκπομπή.

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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην περίπτωση του ΣΚΑΪ, όπου οι ενημερωτικές εκπομπές καταγράφουν πολύ καλές επιδόσεις τη φετινή σεζόν. Η αρχή γίνεται από νωρίς το πρωί με την «Πρώτη εικόνα», η οποία κινείται σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο του κοινού, με ποσοστά που φτάνουν το 20-21%. Τη σκυτάλη παίρνει το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, διατηρώντας τη δυναμική της πρωινής ζώνης. Η συνέχεια ανήκει στους «Αταίριαστους», οι οποίοι διεκδικούν την κορυφή στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας πως το κανάλι του Φαλήρου έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή ενημερωτική αλυσίδα.

Όπως αποτυπώνεται, λοιπόν, σε μια ζώνη όπου οι διαφορές κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες, η τηλεθέαση της προηγούμενης εκπομπής μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό πλεονέκτημα.

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