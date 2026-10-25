Φαίη Σκορδά: «Ο γάμος θα γίνει σύντομα, δε θα το κρύψω»

Snapshot Αναγνώρισε και σεβάστηκε τη Ναταλία Γερμανού ως έμπειρη και σημαντική παρουσία στην τηλεόραση.

Βρίσκεται σε φάση αλλαγών στην επαγγελματική της ζωή, μεταβαίνοντας από καθημερινή σε σαββατιάτικη ζώνη εκπομπών.

Αναμένει να παντρευτεί σύντομα τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και σχεδιάζει τον γάμο μέσα στον επόμενο μήνα.

Η Φαίη Σκορδά εξέφρασε ικανοποίηση και χαρά για την προσωπική της εξέλιξη και τις αλλαγές που βιώνει. Snapshot powered by AI

Η Φαίη Σκορδά μίλησε στην τηλεόραση του Alpha για το τηλεφώνημα που έκανε μέσα στο καλοκαίρι στην Ναταλία Γερμανού, όταν κυκλοφοόρησαν δημοσιεύματα που την ήθελαν να αναλαμβάνει εκπομπή απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού.

«Το καλοκαίρι είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα. Εγώ ήμουν στη Χαλκιδική. Μπαίνω και με βλέπω split με τη Ναταλία. Της τηλεφώνησα και της είπα πως ό,τι κι αν γίνει – ακόμα δεν είχε οριστικοποιηθεί ούτε η ώρα, ούτε αν θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο – ποτέ μα ποτέ δε θα υπάρξει ανταγωνισμός.

Σέβομαι και εκτιμώ τη Ναταλία. Σε αυτή τη θέση είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι η βασίλισσα» είπε η Φαίη Σκορδά.

Σε άλλο σημείο, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε και στην περίοδο αλλαγώς που βρίσκεται λέγοντας: «Είναι μια περίοδος αλλαγών για μένα, αλλά αλλαγές όμορφες. Μπορεί ένας κύκλος να τελειώνει γιατί έρχεται κάτι πιο όμορφο και για καλό λόγο. Εγώ τώρα είμαι στο Σαββατοκύριακο. Είναι περίεργο για μένα μετά από τόσα χρόνια στο καθημερινό.

Δεν πρέπει να αποδείξουμε ούτε ποιοί είμαστε, ούτε αν αξίζουε. Αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Η αλήθεια όμως είναι ότι, εγώ τα τελευταία χρόνια έχω κάνει αρκετές αλλαγές, δεν έχω ηρεμήσει. Έχω αλλάξει εκπομπές, κανάλια, ώρες, ζώνες…Κάποια στιγμή λες λίγο να ηρεμήσω».

Τέλος, για τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Φαίη Σκορδά είπε: «Για να μάθετε πότε παντρεύομαι, πρέπει να μάθω εγώ πρώτα. Σύντομα. Να ηρεμήσω και θα οργανωθούν όλα σε έναν μήνα. Δε θα το κρύψω. Είναι κάτι πολύ χαρούμενο, είναι γνωστό. Δε θα το κρύψω. Είμαι πολύ χαρούμενη».