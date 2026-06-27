Κιάρα Φεράνι: Στη Μήλο για Σαββατοκύριακο – «Ένα υπέροχο ελληνικό νησί» - Βίντεο

Η Κιάρα Φεράνι στις διακοπές της στη Μήλο

Snapshot Η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι επισκέφθηκε τη Μήλο για ένα Σαββατοκύριακο.

Δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψή της.

Περιέγραψε τη Μήλο ως ένα υπέροχο ελληνικό νησί που μοιάζει με καρτ ποστάλ.

Απολάμβανε την ηλιοθεραπεία, τη θάλασσα και τα τοπία του νησιού. Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα βρίσκεται για σύντομες διακοπές η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι.

Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη της στη Μήλο για το Σαββατοκύριακο. «Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα υπέροχο ελληνικό νησί. Μοιάζει βγαλμένο κατευθείαν από καρτ ποστάλ», έγραψε η Φεράνι στην λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Ιταλίδα influencer φαίνεται στις φωτογραφίες να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία, την θάλασσα και τα μαγευτικά τοπία της Μήλου.