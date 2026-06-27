Κιάρα Φεράνι: Στη Μήλο για Σαββατοκύριακο – «Ένα υπέροχο ελληνικό νησί» - Βίντεο

Η Ιταλίδα influencer φαίνεται στις φωτογραφίες να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία, την θάλασσα και τα μαγευτικά τοπία της Μήλου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κιάρα Φεράνι: Στη Μήλο για Σαββατοκύριακο – «Ένα υπέροχο ελληνικό νησί» - Βίντεο

Η Κιάρα Φεράνι στις διακοπές της στη Μήλο

Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι επισκέφθηκε τη Μήλο για ένα Σαββατοκύριακο.
  • Δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψή της.
  • Περιέγραψε τη Μήλο ως ένα υπέροχο ελληνικό νησί που μοιάζει με καρτ ποστάλ.
  • Απολάμβανε την ηλιοθεραπεία, τη θάλασσα και τα τοπία του νησιού.
Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα βρίσκεται για σύντομες διακοπές η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι.

Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη της στη Μήλο για το Σαββατοκύριακο. «Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα υπέροχο ελληνικό νησί. Μοιάζει βγαλμένο κατευθείαν από καρτ ποστάλ», έγραψε η Φεράνι στην λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Ιταλίδα influencer φαίνεται στις φωτογραφίες να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία, την θάλασσα και τα μαγευτικά τοπία της Μήλου.

https://www.instagram.com/p/DaFcpnmCIxM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος «καρχαρία-φάντασμα»

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη 45χρονης για εμπρησμό από πρόθεση

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εστία στη Ναυπακτία: Φωτιά σε δασική περιοχή, ανάμεσα σε Κρυονέρια και Περδικόβρυση

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στα συντρίμμια του σεισμού: Νεογέννητο 18 ημερών ανασύρεται ζωντανό 32 ώρες αργότερα

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες «εκδοχές» του ελληνικού σουβενίρ: Ο μπλε τσολιάς, η ροζ Αφροδίτη και ο θεός Έρωτας… αρκουδάκι

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σπαθάρι

17:54LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Στη Μήλο για Σαββατοκύριακο – «Ένα υπέροχο ελληνικό νησί» - Βίντεο

17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο

17:28LIFESTYLE

Οικονομάκου – Τσερέλα: Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού στο beach party - Βίντεο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αισθητός και στην Ινδία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεγάλη φωτιά στο Σπαθάρι – Στην κατάσβεση επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Πεκίνο: Αεροπλάνο πέφτει σε ουρανοξύστη και σκοτώνει 13 -  Ώρες μετά, σαν να μη συνέβη τίποτα

16:55LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Το βίντεο που δημοσίευσε

16:46LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα από τη 17χρονη Ταϊλανδή - Η στιγμή που ο Αυστραλός φεύγει με το πτώμα στη βαλίτσα

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Καλώνα

16:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Όσο πιο πολύ κραυγάζει η Τουρκία, τόσο μεγαλώνει ο φόβος της…

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Το σενάριο των δύο ρηγμάτων - Τι πιστεύουν οι επιστήμονες για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Πεκίνο: Αεροπλάνο πέφτει σε ουρανοξύστη και σκοτώνει 13 -  Ώρες μετά, σαν να μη συνέβη τίποτα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

16:46LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Το «κρυφό σχέδιο» πίσω από την επιστροφή της στη Βρετανία για την ανάκτηση του κύρους

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα από τη 17χρονη Ταϊλανδή - Η στιγμή που ο Αυστραλός φεύγει με το πτώμα στη βαλίτσα

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στα συντρίμμια του σεισμού: Νεογέννητο 18 ημερών ανασύρεται ζωντανό 32 ώρες αργότερα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Βίντεο από τη συμπλοκή τουριστών σε ξενοδοχείο για μία… ξαπλώστρα – Άνδρας χτυπούσε με μανία 13χρονο κορίτσι

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό δέος στην Ισπανία: Χάλκινο άρμα 2.500 ετών αποκαλύπτει δεσμούς με την αρχαία Ελλάδα

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: «Μου είπε πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις - Κι αυτοπυροβολήθηκε»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

17:28LIFESTYLE

Οικονομάκου – Τσερέλα: Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού στο beach party - Βίντεο

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σπαθάρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει «καλοθελητές», «αρχηγηλίκια» και στέλνει μήνυμα: «Θα καθαρίσω την Ελπίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ