Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

Η Schiaparelli άνοιξε την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Daniel Roseberry, με ένα λαμπερό front row στο οποίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Bad Bunny και η Κιάρα Φεράνι.

Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού ξεκίνησε επίσημα με μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιδείξεις του διεθνούς ημερολογίου της μόδας. Ο οίκος Schiaparelli βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, παρουσιάζοντας τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 με τίτλο «The Abyss», σχεδιασμένη από τον Daniel Roseberry, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική δυναμική του ιστορικού γαλλικού οίκου.

De Bad Bunny a Chiara Ferragni: #Schiaparelli abre la Alta Costura de París con un desfile repleto de estrellas.



La casa de moda francesa, dirigida por Daniel Roseberry, presenta sus propuestas para el otoño-invierno 2026-2027https://t.co/50gJRhqbmC pic.twitter.com/eJ6Y6mhyX2 — Vanitatis (@vanitatis) July 6, 2026

Από τότε που ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή το 2019, ο Roseberry έχει επαναφέρει τη Schiaparelli ανάμεσα στους κορυφαίους οίκους υψηλής ραπτικής παγκοσμίως. Η ικανότητά του να επαναπροσδιορίζει τη σουρεαλιστική κληρονομιά της Elsa Schiaparelli μέσα από μια απόλυτα σύγχρονη ματιά έχει μετατρέψει κάθε συλλογή του σε ένα πολιτιστικό γεγονός, όπου η μόδα, η τέχνη και η υψηλή δεξιοτεχνία συνυπάρχουν αρμονικά.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Petit Palais του Παρισιού, ένα από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης. Το επιβλητικό σκηνικό αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για το «The Abyss», μια συλλογή της οποίας ο τίτλος προμήνυε έναν κόσμο γεμάτο συμβολισμούς, θεατρικότητα και καλλιτεχνικές αναφορές.

Πριν ακόμη ξεκινήσει το show, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη σκάλα του μουσείου, η οποία μετατράπηκε σε ένα κομψό κόκκινο χαλί, υποδεχόμενη μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, της ψυχαγωγίας και της μουσικής. Όπως έχει γίνει πλέον παράδοση στις επιδείξεις της Schiaparelli, η πρώτη σειρά φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών, μουσικών, μοντέλων και προσωπικοτήτων της μόδας, όλοι ντυμένοι με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του οίκου.

https://www.instagram.com/p/DafTpJ1iEm3/

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη της Κιάρα Φεράνι. Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και icon επέλεξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία της Schiaparelli: ένα φόρεμα με τεχνική trompe-l'œil, η οποία δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση της ανθρώπινης ανατομίας μέσω υπερρεαλιστικών εκτυπώσεων.

Η Κιάρα Φεράνι στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι με δημιουργία του οίκου «Schiaparelli» / AP

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με oversized χρυσά σκουλαρίκια, αποτυπώνοντας απόλυτα τη γλυπτική και σουρεαλιστική αισθητική του γαλλικού οίκου.

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