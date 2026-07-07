Η Κέιτ Χάντσον από την Σκιάθο τραγουδάει για την «φέτα, το ροζέ και τις βόλτες με το σκάφος»

Snapshot Η Κέιτ Χάντσον τραγουδάει ένα αυτοσχέδιο τραγούδι για τη φέτα, το ροζέ κρασί και τις βόλτες με το σκάφος κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Σκιάθο.

Η 47χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την αγάπη της για το ελληνικό νησί.

Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Ντάνι Φουτζικάουα και τα τρία παιδιά της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σχέση της Κέιτ Χάντσον με τη Σκιάθο είναι στενή, όπως και της μητέρας της Γκόλντι Χόουν και του συντρόφου της Κερτ Ράσελ, που διαθέτουν πολυτελή βίλα στο νησί. Snapshot powered by AI

Για την «φέτα, το ροζέ και τις βόλτες με το σκάφος» τραγουδάει η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον σε μία νέα ανάρτησή της στο Instagram, η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Σκιάθο.

Με μια κιθάρα αγκαλιά, η 47χρονη σταρ του Χόλιγουντ έδειξε και πάλι την αγάπη της για το ελληνικό νησί, αυτοσχεδιάζοντας ένα τραγούδι για τις ταβέρνες, την φέτα, το ροζέ κρασί αλλά και τις βόλτες με το σκάφος.

«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιώ λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με ένα σκάφος σήμερα».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Dac3QBHRyp8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγες ώρες πριν, η Κέιτ Χάντσον είχε μοιραστεί ένα άλμπουμ φωτογραφιών από το νησί των Σποράδων, το οποίο χαρακτήρισε το «happy place» της.

Στις φωτογραφίες, φαίνεται η ηθοποιός να ποζάρει με ένα μαύρο μπικίνι πάνω σε ένα σκάφος, ενώ απολαμβάνει τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Ντάνι Φουτζικάουα, και τα τρία της παιδιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε τις φωτογραφίες:

https://www.instagram.com/p/DaciWxCkWv6/

Η 47χρονη ηθοποιός έχει ιδιαίτερη σχέση με την Σκιάθο, όπως και η μητέρα της, Γκόλντι Χόουν και ο σύντροφός της, Κερτ Ράσελ που περνούν κάθε καλοκαίρι στο νησί των Σποράδων. Μάλιστα, το ζευγάρι διατηρεί μία πολυτελή βίλα στην περιοχή Αχλαδιές.

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