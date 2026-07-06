Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: Οι δημόσιες ευχές της συζύγου και των παιδιών του

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε με τη σύζυγό του, Τζένιφερ και τις κόρες του, Σιστίν, Σκάρλετ και Σοφία / AP

Τα γενέθλια του γιορτάζει σήμερα, 6 Ιουλίου ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο σταρ του «Ράμπο» και του «Ρόκυ» έγινε 80 έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Τόσο η σύζυγός του, Τζένιφερ όσο και οι κόρες του έσπευσαν να του ευχηθούν δημόσια εκφράζοντας την αγάπη τους στον λατρεμένο σύζυγο και πατέρα τους.

«Χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλιά σου, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο ζεστό σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ' αγαπώ!», έγραψε η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μία κοινή τους φωτογραφία.

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Η μεσαία κόρη του ηθοποιού, Σιστίν Σταλόνε δημοσίευσε δύο τρυφερά στιγμιότυπα με τον μπαμπά της από την παιδική της ηλικία. Στην πρώτη εικόνα την βλέπουμε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, κατά τη διάρκεια κάποιου κινηματογραφικού γυρίσματος, ενώ στην δεύτερη ποζάρει στην αγκαλιά του μπαμπά της με την αδελφή της, Σοφία.

Με τη σειρά της, η Σοφία Σταλόνε μοιράστηκε σε Instagram Story ένα στιγμιότυπο με την μητέρα και τον πατέρα της γράφοντας πάνω «Χαρούμενα 80α γενέθλια μπαμπά».

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