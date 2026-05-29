O Ράμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αλλά χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε

Snapshot Η ταινία «John Rambo», prequel της «First Blood» του 1982, θα κυκλοφορήσει στις 4 Ιουνίου 2027.

Ο Νόα Σεντίνεο θα υποδυθεί τον Ράμπο, αντικαθιστώντας τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η ταινία θα εξερευνά την ιστορία προέλευσης του χαρακτήρα πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.

Το καστ περιλαμβάνει τους Ντέιβιντ Χάρμπορ, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια και Τζέφερσον Γουάιτ.

Την παραγωγή υποστηρίζουν εκτελεστικά οι Σταλόνε, Άντονι και Τζο Ρούσο, με σκηνοθέτη τον Γιάλμαρι Χελάντερ και σεναριογράφους τους Ρόρι Χέινς και Σοράμπ Νοσιρβάνι. Snapshot powered by AI

Η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το «John Rambo», το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ (Jalmari Helander), το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «First Blood» του 1982. Ο Νόα Σεντίνεο (Noah Centineo) αναλαμβάνει τη χαρακτηριστική μπαντάνα παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), ο οποίος έκανε τον χαρακτήρα θρυλικό. Σημειώνεται ότι το franchise του «Rambo», μέσα από πέντε ταινίες, έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 819 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), Τζέιμς Φράνκο (James Franco), Τζέισον Τόμπιν (Jason Tobin), Κουίνσι Αϊζάια (Quincy Isaiah) και Τζέφερσον Γουάιτ (Jefferson White).

Στην ομάδα της παραγωγής βρίσκονται οι Κέβιν Κινγκ Τέμπλτον (Kevin King Templeton) και Λες Ουέλντον (Les Weldon) με εκτελεστικούς παραγωγούς τον Σταλόνε, τους Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo) της AGBO, τον Τρέβορ Σορτ (Trevor Short), τον Ντάλας Σονιέ (Dallas Sonnier) και την Αμάντα Πρέσμικ (Amanda Presmyk). Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς (Rory Haines) και Σοράμπ Νοσιρβάνι (Sohrab Noshirvani).

Διαβάστε επίσης