Ο θρυλικός Rocky… επιστρέφει μέσω συλλεκτικής φιγούρας – υπερπαραγωγή

Με επίσημη έγκριση από τον Σιλβέστερ Σταλόνε, έχουν ανοίξει οι προπαραγγελίες για τη φιγούρα 1:6 της σειράς Rocky Legacy Collection, η οποία απεικονίζει τον Ρόκι Μπαλμπόα όπως εμφανίζεται στην ταινία – μύθος του 1985.

Η φιγούρα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις –standard, deluxe και ultimate– και είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω του επίσημου καταστήματος του Σταλόνε. Η αποστολή της αναμένεται να αρχίσει το β’ τρίμηνο του 2027.

Η standard έκδοση περιλαμβάνει κεφαλή του Ρόκι, σώμα από ιατρικής ποιότητας πλατινένια σιλικόνη, γάντια πυγμαχίας Tuf–Wear, σορτσάκι πυγμαχίας σε κόκκινο – λευκό – μπλε, ρόμπα, μπότες και βάση στήριξης.

Η deluxe έκδοση προσθέτει επιπλέον γάζες χεριών και σκηνικό γωνίας ρινγκ.

Η ultimate έκδοση περιλαμβάνει επίσης δεύτερη κεφαλή με “battle damage”, την αμερικανική σημαία και πλήρη σκηνικό ρινγκ.