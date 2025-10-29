Σιλβέστερ Σταλόνε: Αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του ταινία και δεν είναι ούτε ο «Ρόκυ» ούτε ο «Ράμπο», όπως θα περίμενε ο καθένας.

Σε συνέντευξή του στο GQ, ο 78χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε πως από όλες τις κινηματογραφικές του στιγμές, θεωρεί το «Demolition Man» (1993) την πιο διαχρονική του ταινία.

«Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία. Από τις λίγες που πραγματικά κρατούν ακόμα – και, ειλικρινά, είναι σχεδόν προφητική», είπε ο Σταλόνε, αναφερόμενος στην κοινωνία του μέλλοντος που παρουσιάζει η ταινία. «Μιλάει για την εξημέρωση της κοινωνίας, όπου όλα είναι υπερβολικά ήπια και ευγενικά.»

Στην ταινία, ο Σταλόνε υποδύεται τον ντετέκτιβ John Spartan, ο οποίος ξυπνάει από κρυογονική φυλάκιση για να κυνηγήσει τον βίαιο εγκληματία Simon Phoenix (τον οποίο υποδύεται ο Wesley Snipes) σε έναν κόσμο όπου η βία έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

«Ήταν πραγματικά πολύ σύγχρονη ταινία για την εποχή της», τόνισε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι πρόσφατα συνάντησε στη Νέα Υόρκη τον σκηνοθέτη Marco Brambilla και του είπε πόσο καλά «γέρασε» το φιλμ.

Ο Σταλόνε δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στον συμπρωταγωνιστή του, Wesley Snipes, αποκαλώντας τον «άγριο, εκρηκτικό και απίστευτα αξέχαστο κακό». «Ο Wesley ήταν γεμάτος ενέργεια, εξαιρετικός μαχητής. Όταν κάναμε σκηνές με κλωτσιές, ένιωθες την ένταση – πραγματικά χτυπούσε!», είπε γελώντας.

Ο ηθοποιός εξήρε επίσης την ομάδα παραγωγής για τα εντυπωσιακά, πρακτικά σκηνικά, αποκαλύπτοντας ότι το «Demolition Man» περιείχε «τα δύο πιο επικίνδυνα stunts» της καριέρας του.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

Το πρώτο ήταν μια σκηνή όπου τον άρπαζε ένας γιγαντιαίος μεταλλικός βραχίονας:

«Οι υδραυλικοί μηχανισμοί μπορούσαν να πάνε στραβά, και η δύναμη αυτών των μεταλλικών νυχιών μπορούσε κυριολεκτικά να σε σκίσει», θυμάται.

Το δεύτερο, ακόμη πιο τρομακτικό, ήταν η στιγμή που ο χαρακτήρας του παγώνει κρυογενετικά: «Με έβαλαν μέσα σε μια κυλινδρική δεξαμενή από χοντρό πλεξιγκλάς — δεν έσπαγε ούτε με βαριοπούλα. Άρχισαν να τη γεμίζουν με ζεστό λάδι... ανέβαινε, ανέβαινε μέχρι το στόμα μου. Αν διαρκούσε λίγο παραπάνω, θα έφτανε στη μύτη μου, και δεν υπήρχε τρόπος να βγω γιατί το καπάκι ήταν βιδωμένο».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

Για κάθε ενδεχόμενο, δύο άνθρωποι περίμεναν απ’ έξω με βαριοπούλες και τσεκούρια — «τους είπα να δοκιμάσουν να το ανοίξουν όταν τελειώσαμε τη σκηνή. Το χτύπησαν είκοσι φορές και δεν ράγισε καν. Ήταν τρέλα!»

Ο Σταλόνε αναφέρθηκε επίσης στις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του, από το «Rocky» και το «Rambo», μέχρι το «Creed» και το «The Expendables», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο «άνθρωπος που δεν τα παρατά ποτέ» συνεχίζει να γράφει ιστορία — με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξεκίνησε: με πάθος, αυθεντικότητα και λίγη δόση αδρεναλίνης.

