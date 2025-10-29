Σιλβέστερ Σταλόνε: Αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

Η απρόσμενη απάντηση του ηθοποιού για την αγαπημένη του ταινία

Newsbomb

Σιλβέστερ Σταλόνε: Αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του ταινία και δεν είναι ούτε ο «Ρόκυ» ούτε ο «Ράμπο», όπως θα περίμενε ο καθένας.

Σε συνέντευξή του στο GQ, ο 78χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε πως από όλες τις κινηματογραφικές του στιγμές, θεωρεί το «Demolition Man» (1993) την πιο διαχρονική του ταινία.

«Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία. Από τις λίγες που πραγματικά κρατούν ακόμα – και, ειλικρινά, είναι σχεδόν προφητική», είπε ο Σταλόνε, αναφερόμενος στην κοινωνία του μέλλοντος που παρουσιάζει η ταινία. «Μιλάει για την εξημέρωση της κοινωνίας, όπου όλα είναι υπερβολικά ήπια και ευγενικά.»

Στην ταινία, ο Σταλόνε υποδύεται τον ντετέκτιβ John Spartan, ο οποίος ξυπνάει από κρυογονική φυλάκιση για να κυνηγήσει τον βίαιο εγκληματία Simon Phoenix (τον οποίο υποδύεται ο Wesley Snipes) σε έναν κόσμο όπου η βία έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

«Ήταν πραγματικά πολύ σύγχρονη ταινία για την εποχή της», τόνισε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι πρόσφατα συνάντησε στη Νέα Υόρκη τον σκηνοθέτη Marco Brambilla και του είπε πόσο καλά «γέρασε» το φιλμ.

Ο Σταλόνε δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στον συμπρωταγωνιστή του, Wesley Snipes, αποκαλώντας τον «άγριο, εκρηκτικό και απίστευτα αξέχαστο κακό». «Ο Wesley ήταν γεμάτος ενέργεια, εξαιρετικός μαχητής. Όταν κάναμε σκηνές με κλωτσιές, ένιωθες την ένταση – πραγματικά χτυπούσε!», είπε γελώντας.

Ο ηθοποιός εξήρε επίσης την ομάδα παραγωγής για τα εντυπωσιακά, πρακτικά σκηνικά, αποκαλύπτοντας ότι το «Demolition Man» περιείχε «τα δύο πιο επικίνδυνα stunts» της καριέρας του.

σταλόνε

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

Το πρώτο ήταν μια σκηνή όπου τον άρπαζε ένας γιγαντιαίος μεταλλικός βραχίονας:
«Οι υδραυλικοί μηχανισμοί μπορούσαν να πάνε στραβά, και η δύναμη αυτών των μεταλλικών νυχιών μπορούσε κυριολεκτικά να σε σκίσει», θυμάται.

Το δεύτερο, ακόμη πιο τρομακτικό, ήταν η στιγμή που ο χαρακτήρας του παγώνει κρυογενετικά: «Με έβαλαν μέσα σε μια κυλινδρική δεξαμενή από χοντρό πλεξιγκλάς — δεν έσπαγε ούτε με βαριοπούλα. Άρχισαν να τη γεμίζουν με ζεστό λάδι... ανέβαινε, ανέβαινε μέχρι το στόμα μου. Αν διαρκούσε λίγο παραπάνω, θα έφτανε στη μύτη μου, και δεν υπήρχε τρόπος να βγω γιατί το καπάκι ήταν βιδωμένο».

σιλβέστερ σταλόνε

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

Για κάθε ενδεχόμενο, δύο άνθρωποι περίμεναν απ’ έξω με βαριοπούλες και τσεκούρια — «τους είπα να δοκιμάσουν να το ανοίξουν όταν τελειώσαμε τη σκηνή. Το χτύπησαν είκοσι φορές και δεν ράγισε καν. Ήταν τρέλα!»

Ο Σταλόνε αναφέρθηκε επίσης στις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του, από το «Rocky» και το «Rambo», μέχρι το «Creed» και το «The Expendables», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο «άνθρωπος που δεν τα παρατά ποτέ» συνεχίζει να γράφει ιστορία — με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξεκίνησε: με πάθος, αυθεντικότητα και λίγη δόση αδρεναλίνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

15:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος (vid)

15:06WHAT THE FACT

Το φως ενώ κοιμόμαστε τη νύχτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

14:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ με το rebranding του σε Allwyn

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Θα κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ πόλεμο στη Βενεζουέλα;

14:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Μαθητής στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα - Εννέα τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά - Βίντεο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ρόκι ούτε Ράμπο: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη την ώρα που βρίσκονταν μέσα 6 υπάλληλοι - Με κουρτίνα πήγαν να σβήσουν την φωτιά

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Γερμανός Σίμπερτ στο Ολυμπιακός - Άρης | Οι ορισμοί των διαιτητών

14:15WHAT THE FACT

Πυρηνικός κίνδυνος κάτω από τον πάγο: Η NASA βρίσκει μυστική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ θαμμένη 60 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η παρέλαση έστειλε την ΕΡΤ3 στα ουράνια – Χαμηλά ποσοστά για τα πρωινάδικα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ