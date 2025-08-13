ΗΠΑ: Οι Σταλόνε, Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center

«Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke» αυτού του σημαντικού χώρου θεάματος, δήλωσε

ΗΠΑ: Οι Σταλόνε, Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center
President Donald Trump stands beside photos of Kennedy Center Honors nominees from left showing, country music star George Strait, actor-singer Michael Crawford and "Rocky" actor Sylvester Stallone. The remaining recipients are singer Gloria Gaynor and the rock band Kiss, at the Kennedy Center, Wednesday, Aug. 13, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές των βραβείων του Kennedy Center, υψηλού κύρους κέντρου πολιτισμού της Ουάσινγκτον, του οποίου προσφάτως πήρε τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Γκλόρια Γκέινορ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως θα προεδρεύσει της δεξίωσης κατά τη διάρκεια της οποίας θα απονεμηθούν τα βραβεία, η οποία πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο και μεταδίδεται από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke» αυτού του σημαντικού χώρου θεάματος, δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο τεράστιο κτίριο που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ, στην Ουάσινγκτον.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ηλικίας 79 ετών, υποψήφιος τρείς φορές για βραβείο Όσκαρ, είναι από τους πλέον διάσημους πρωταγωνιστές του αμερικανικού κινηματογράφου, ιδίως για τον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα στις ταινίες "Rocky".

Είχε οριστεί συμβολικά ως ένας από τους «πρεσβευτές» του Ντόναλντ Τραμπ στο Χόλιγουντ, προκειμένου να είναι «τα μάτια και τα αυτιά» του προέδρου στους κόλπους της βιομηχανίας του κινηματογράφου, που είναι σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκά διακείμενη προς τους Δημοκρατικούς. Ο ηθοποιός είχε από την πλευρά του περιγράψει τον Τραμπ ως τον «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον», αναφερόμενος στον πατέρα του αμερικανικού έθνους και πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε αυτόν τον κατάλογο, συγκαταλέγεται επίσης η Γκλόρια Γκέινορ, 81 ετών, ερμηνεύτρια του "I Will Survive" ή ο Τζορτζ Στρέιτ, 73 ετών, θρύλος της κάντρι, ενός μουσικού είδους που εκτιμούν παραδοσιακά οι συντηρητικοί.

Το ροκ συγκρότημα KISS, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 στη γενέτειρα του προέδρου, τη Νέα Υόρκη, και ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κρόφορντ, ηλικίας 83 ετών, γνωστός για τον ρόλο του στο «Φάντασμα της Όπερας», είναι μεταξύ των βραβευθέντων.

Πραγματικό κέντρο πολιτισμού, το Kennedy Center διαθέτει μία όπερα, μια αίθουσα θεάτρου και μια συμφωνική ορχήστρα.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υπό τον έλεγχό του το Kennedy Center. Αφού αναδιαμόρφωσε στα μέσα Φεβρουαρίου το διοικητικό συμβούλιο απολύοντας πολλά ιστορικά μέλη του, διόρισε τον εαυτό του στην κορυφή του πολιτιστικού ιδρύματος, υποσχόμενος να εξαλείψει από τους κόλπους του τη «woke» κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, από το 2017 έως το 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε παραστεί στην απονομή των βραβείων του Κέντρου Κένεντι, καθώς καλλιτέχνες είχαν δηλώσει που δεν ήθελαν να τον συναντήσουν.

