Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

Η Millennium Media βρήκε τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον νεαρό Τζον Ράμπο στο πολυαναμενόμενο πρίκουελ.

Ο Νόα Σεντίνεο, γνωστός από τις επιτυχίες To All the Boys I Loved Before και The Recruit του Netflix, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

https://www.instagram.com/p/DEdgstUSevk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τζαλμαρί Ελάντερ, δημιουργός του Sisu, ενώ, το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοχράμπ Νοσιρβάνι.

Η ταινία, που αναμένεται να γυριστεί το φθινόπωρο στην Ταϊλάνδη, θα αφηγηθεί την ιστορία του Ράμπο στα πρώτα χρόνια του κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ. Ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Μορέλ και έγινε θρύλος στον κινηματογράφο με τον Σιλβέστερ Σταλόνε να τον υποδύεται για πρώτη φορά το 1982, στο First Blood.

Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να προσφέρει μία πιο ανθρώπινη και δραματική ματιά στον ήρωα, ενώ οι φήμες θέλουν τη Lionsgate να είναι το στούντιο που θα αναλάβει τη διανομή.