«Θάνατοι από καρπούζι»: Τέσσερις νεκροί στην ίδια οικογένεια στην Ινδία προκαλούν τρόμο

Η οικογένεια Ντοκάντια – ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αϊέσα και Ζαϊνάμπ – βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 25 Απριλίου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

«Θάνατοι από καρπούζι»: Τέσσερις νεκροί στην ίδια οικογένεια στην Ινδία προκαλούν τρόμο
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου μια τετραμελής οικογένεια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Ινδία, ερευνητές δηλώνουν ότι δεν έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η οικογένεια Ντοκάντια – ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αϊέσα και Ζαϊνάμπ – βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 25 Απριλίου στην περιοχή Πιντόνι της Βομβάης.

Όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση, τοπικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν την υπόθεση «θάνατοι από καρπούζι», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε φάει η οικογένεια πριν από το θάνατό της, προτρέποντας τον κόσμο να μην καταναλώνουν ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα της Ινδίας.

Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση των τιμών του καρπουζιού, μετά την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης του.

Οικογένεια - Ινδία

Η οικογένεια Ντοκάντια – ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αϊέσα και Ζαϊνάμπ

BBC

Το καρπούζι ήταν πιθανώς δηλητηριασμένο

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το καρπούζι που κατανάλωσε η οικογένεια ήταν πιθανώς δηλητηριασμένο.

Εγκληματολογικές εξετάσεις που διεξήγαν οι αρχές έδειξαν ότι φωσφορούχο ψευδάργυρο – μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως στα ποντικοφάρμακα – βρέθηκε στα όργανα της οικογένειας αλλά και στα υπολείμματα του φρούτου.

Ωστόσο, παρά την ανακάλυψη αυτή, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση απέχει πολύ από το να κλείσει, καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Την Τετάρτη, πηγές της αστυνομίας της Βομβάης δήλωσαν στο BBC ότι δεν γνωρίζουν ακόμη το κίνητρο ή τον τρόπο με τον οποίο η χημική ουσία εισήλθε στο καρπούζι.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να εξετάζουμε όλες τις πιθανές πτυχές», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Δεν έχουμε αποκλείσει την ανθρωποκτονία, τον τυχαίο θάνατο ούτε την αυτοκτονία».

Ινδία - Καρπούζια

Τα καρπούζια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα της Ινδίας

Unsplash

«Άρχισαν να κάνουν εμετό και διάρροια»

Η οικογένεια ζούσε στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην περιοχή Πιντόνι της Βομβάης.

Το βράδυ του θανάτου τους, η οικογένεια είχε φιλοξενήσει κάποιους συγγενείς για δείπνο, όπου έφαγαν μπιριγιάνι – ένα τοπικό πιάτο με ρύζι μαγειρεμένο με κρέας και αρωματικά μπαχαρικά.

Οι καλεσμένοι έφυγαν στις 22:30 και λίγες ώρες αργότερα η οικογένεια έφαγε καρπούζι. Τότε, ξαφνικά, αρρώστησαν.

«Και οι τέσσερις άρχισαν να κάνουν εμετό και διάρροια. Μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο. Ωστόσο, δυστυχώς και τα τέσσερα άτομα πέθαναν», δήλωσε στα ΜΜΕ ο αναπληρωτής επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας Πράβιν Μούντχε.

Μόλις έμαθαν για την κατάστασή τους, οι γείτονες, μεταξύ των οποίων και ο Dr. Ζάιντ Κουρέσι ο οποίος ζει στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, έσπευσαν να βοηθήσουν την οικογένεια.

«Παρατήρησα ότι η μικρότερη κόρη, δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Της έκανα ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, καθώς η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της», δήλωσε ο Dr. Κουρέσι στο BBC.

«Τα άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο JJ», είπε, προσθέτοντας ότι και αυτοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι νεκροψίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κατάσχεσε όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των φλούδων του καρπουζιού, για να ελέγξει αν υπήρχε κάποιο είδους δηλητηρίου. Καθώς, το καρπούζι ήταν το τελευταίο τρόφιμο που κατανάλωσε η οικογένεια πριν πεθάνει, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί εκεί.

Τρωκτικά στην πολυκατοικία που έμενε η οικογένεια

Το κτίριο στο οποίο ζούσε η οικογένεια οι Ντοκάντια μαστίζεται από τρωκτικά, όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Indian Express. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλές οικογένειες χρησιμοποιούν ποντικοφάρμακα, τα οποία βάζουν μέσα σε κέικ για να απαλλαγούν από αυτά τα παράσιτα.

Μερικά από τα δηλητήρια που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση αρουραίων περιέχουν φωσφορούχο ψευδάργυρο, το οποίο βρέθηκε στο καρπούζι που κατανάλωσε η οικογένεια, όπως δήλωσε ο γιατρός Μπουσάν Ροκάντε στο BBC.

«Όταν αυτή η χημική ουσία καταποθεί ή έρθει σε επαφή με την υγρασία, παράγει ένα αέριο που ονομάζεται φωσφίνη, η οποία εμποδίζει τα κύτταρα του σώματος από το να χρησιμοποιήσουν οξυγόνο και έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά όργανα. Συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, σφίξιμο στο στήθος, δύσπνοια και λιποθυμία. Ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, μπορεί να αποβεί θανατηφόρο», εξήγησε ο ίδιος.

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι οι αρχές εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν πώς το ποντικοφάρμακο μπορεί να κατέληξε στο φρούτο.

«Έχουμε ανακρίνει 40-50 άτομα, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, φίλων, γειτόνων και συναδέλφων της οικογένειας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε την λύση», είπε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: Οι συνομιλίες του με τον Σι, η σιγή ιχθύος για την Ταϊβάν και η Η «διπλωματία των chopsticks»

12:00WHAT THE FACT

Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας

11:55LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Κύπρου λίγες ώρες πριν τον Β’ Ημιτελικό

11:53WHAT THE FACT

Υπάρχει μια γιγαντιαία βαρυτική «τρύπα» στον Ινδικό Ωκεανό και ίσως γνωρίζουμε γιατί

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμη η Μύκονος να υποδεχτεί την «Emily In Paris» - Τι ισχύει με τα έργα στον Άγιο Σώστη

11:30ΕΥ ΖΗΝ

Έρευνα αποκάλυψε ένα αιθέριο έλαιο που μειώνει την αρτηριακή πίεση

11:30WHAT THE FACT

Ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα και συγυρίζουν το σπίτι μόνα τους

11:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνουν οι πορτοκαλί και πράσινες κουκκίδες στο iPhone

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη προσφεύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια

11:17ANNOUNCEMENTS

Eυρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού 2026: Special fun bets για Ελλάδα, Ακύλα και Τελικό

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με 1.560 drones κατά της Ουκρανίας: Ένας νεκρός και 31 τραυματίες

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Έβγαλε selfie μπροστά από την Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο και έγινε viral - «Eίναι σαν παιδί ανάμεσα σε τύπους με κοστούμια»

11:14LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή μάχη ανάμεσα σε τρεις - Σκορδά, Λιάγκας ή Καινούργιου;

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ ετοιμάζει νέους κανόνες: Αυτό το ευρέως καταναλωμένο κρέας μπορεί να πάψει να υπάρχει

11:09ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: «Αρκετές ενδείξεις» για να χαρακτηριστεί πιθανός παράγοντας κινδύνου καρκίνου

11:07ANNOUNCEMENTS

Το «3on3 Road to Glory» της Novibet φέρνει τη μαγεία του NBA με το Larry O’Brien Trophy σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την έβδομη χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδεις «θάνατοι από καρπούζι» στην Ινδία: 4 νεκροί στην ίδια οικογένεια προκαλούν τρόμο στη χώρα των 1,3 δισ. ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

11:09ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: «Αρκετές ενδείξεις» για να χαρακτηριστεί πιθανός παράγοντας κινδύνου καρκίνου

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη προσφεύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το «παίρνω σπίτι με ένα μισθό» στο «χρειάζομαι ιδία κεφάλαια»: Πώς άλλαξε η πρόσβαση στη στεγαστική πίστη από το 2007 έως το 2026

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλενθια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

09:40WHAT THE FACT

Τι να τρώτε με άδειο στομάχι για να αυξήσετε τη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τους ειδικούς

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ