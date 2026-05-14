«Θάνατοι από καρπούζι»: Τέσσερις νεκροί στην ίδια οικογένεια στην Ινδία προκαλούν τρόμο

Σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου μια τετραμελής οικογένεια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Ινδία, ερευνητές δηλώνουν ότι δεν έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η οικογένεια Ντοκάντια – ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αϊέσα και Ζαϊνάμπ – βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 25 Απριλίου στην περιοχή Πιντόνι της Βομβάης.

Όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση, τοπικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν την υπόθεση «θάνατοι από καρπούζι», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε φάει η οικογένεια πριν από το θάνατό της, προτρέποντας τον κόσμο να μην καταναλώνουν ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα της Ινδίας.

Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση των τιμών του καρπουζιού, μετά την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης του.

Το καρπούζι ήταν πιθανώς δηλητηριασμένο

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το καρπούζι που κατανάλωσε η οικογένεια ήταν πιθανώς δηλητηριασμένο.

Εγκληματολογικές εξετάσεις που διεξήγαν οι αρχές έδειξαν ότι φωσφορούχο ψευδάργυρο – μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως στα ποντικοφάρμακα – βρέθηκε στα όργανα της οικογένειας αλλά και στα υπολείμματα του φρούτου.

Ωστόσο, παρά την ανακάλυψη αυτή, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση απέχει πολύ από το να κλείσει, καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Την Τετάρτη, πηγές της αστυνομίας της Βομβάης δήλωσαν στο BBC ότι δεν γνωρίζουν ακόμη το κίνητρο ή τον τρόπο με τον οποίο η χημική ουσία εισήλθε στο καρπούζι.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να εξετάζουμε όλες τις πιθανές πτυχές», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Δεν έχουμε αποκλείσει την ανθρωποκτονία, τον τυχαίο θάνατο ούτε την αυτοκτονία».

Τα καρπούζια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φρούτα της Ινδίας

«Άρχισαν να κάνουν εμετό και διάρροια»

Η οικογένεια ζούσε στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην περιοχή Πιντόνι της Βομβάης.

Το βράδυ του θανάτου τους, η οικογένεια είχε φιλοξενήσει κάποιους συγγενείς για δείπνο, όπου έφαγαν μπιριγιάνι – ένα τοπικό πιάτο με ρύζι μαγειρεμένο με κρέας και αρωματικά μπαχαρικά.

Οι καλεσμένοι έφυγαν στις 22:30 και λίγες ώρες αργότερα η οικογένεια έφαγε καρπούζι. Τότε, ξαφνικά, αρρώστησαν.

«Και οι τέσσερις άρχισαν να κάνουν εμετό και διάρροια. Μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο. Ωστόσο, δυστυχώς και τα τέσσερα άτομα πέθαναν», δήλωσε στα ΜΜΕ ο αναπληρωτής επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας Πράβιν Μούντχε.

Μόλις έμαθαν για την κατάστασή τους, οι γείτονες, μεταξύ των οποίων και ο Dr. Ζάιντ Κουρέσι ο οποίος ζει στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, έσπευσαν να βοηθήσουν την οικογένεια.

«Παρατήρησα ότι η μικρότερη κόρη, δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Της έκανα ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, καθώς η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της», δήλωσε ο Dr. Κουρέσι στο BBC.

«Τα άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο JJ», είπε, προσθέτοντας ότι και αυτοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι νεκροψίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κατάσχεσε όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των φλούδων του καρπουζιού, για να ελέγξει αν υπήρχε κάποιο είδους δηλητηρίου. Καθώς, το καρπούζι ήταν το τελευταίο τρόφιμο που κατανάλωσε η οικογένεια πριν πεθάνει, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί εκεί.

Τρωκτικά στην πολυκατοικία που έμενε η οικογένεια

Το κτίριο στο οποίο ζούσε η οικογένεια οι Ντοκάντια μαστίζεται από τρωκτικά, όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Indian Express. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλές οικογένειες χρησιμοποιούν ποντικοφάρμακα, τα οποία βάζουν μέσα σε κέικ για να απαλλαγούν από αυτά τα παράσιτα.

Μερικά από τα δηλητήρια που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση αρουραίων περιέχουν φωσφορούχο ψευδάργυρο, το οποίο βρέθηκε στο καρπούζι που κατανάλωσε η οικογένεια, όπως δήλωσε ο γιατρός Μπουσάν Ροκάντε στο BBC.

«Όταν αυτή η χημική ουσία καταποθεί ή έρθει σε επαφή με την υγρασία, παράγει ένα αέριο που ονομάζεται φωσφίνη, η οποία εμποδίζει τα κύτταρα του σώματος από το να χρησιμοποιήσουν οξυγόνο και έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά όργανα. Συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, σφίξιμο στο στήθος, δύσπνοια και λιποθυμία. Ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, μπορεί να αποβεί θανατηφόρο», εξήγησε ο ίδιος.

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι οι αρχές εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν πώς το ποντικοφάρμακο μπορεί να κατέληξε στο φρούτο.

«Έχουμε ανακρίνει 40-50 άτομα, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, φίλων, γειτόνων και συναδέλφων της οικογένειας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε την λύση», είπε.