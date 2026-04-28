Συνεργασία έκπληξη της Airbus με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για κοινά έργα στα πεδία Άμυνας και Διαστήματος

Η Airbus και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) επισημοποιώντας τη συνεργασία τους στην παροχή προηγμένων λύσεων άμυνας και διαστήματος, όπως Στρατιωτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Υποδομών.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα πλαίσιο συνεργασίας που συνδυάζει τις προηγμένες τεχνολογίες και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus, με την εκτεταμένη εμπειρία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην υλοποίηση σύνθετων έργων στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των ψηφιακών τεχνολογιών και του Internet of Things (IoT). Στόχος είναι η ύψιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των δύο οργανισμών, τα οποία λειτουργούν απόλυτα συμπληρωματικά.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενεργή συμβολή του ευρύτερου βιομηχανικού και ψηφιακού τομέα της Ελλάδας, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν, να ενισχύσουν την καινοτομία, να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες της Ελλάδας και να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος στους τομείς της άμυνας, του διαστήματος και των υποδομών. Η προσπάθεια ξεκινά με το Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων, στο πλαίσιο της οποίας η Airbus προσφέρει μια εξελιγμένη ευρωπαϊκή λύση που διασφαλίζει την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία.

Πρόκειται για μία στρατηγική συνεργασία, μεταξύ Airbus και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σχεδιασμένη να επιφέρει διαρκή, θετικά αποτελέσματα στη βιομηχανία της Ελλάδας. Ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε τομείς που ενισχύουν την εθνική ανθεκτικότητα και την οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τον στόχο της Airbus να ενισχύσει την εικοσαετή παρουσία και δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Οι δύο φορείς δεσμεύονται να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες, να οδηγήσουν σε τεχνολογική πρόοδο και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.