Λαγκάρντ: «Θα παραιτηθώ πριν από το 2027 για να βοηθήσω τη Γαλλία στις προεδρικές εκλογές»

Snapshot Η Κριστίν Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την προεδρία της ΕΚΤ για να συμμετάσχει στη γαλλική προεκλογική εκστρατεία του 2027.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού, προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του 2027.

Η Λαγκάρντ δηλώνει ότι πρέπει να ακουστεί μια ευρωπαϊκή φωνή στη γαλλική προεδρική συζήτηση για τη διατήρηση της θέσης της Γαλλίας στην Ευρώπη.

Η γαλλική κυβέρνηση προωθεί περικοπές δαπανών με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, παρά την πολιτική αστάθεια και τις προκλήσεις.

Η Λαγκάρντ παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της στην ΕΚΤ, αλλά δεν αποκλείει τη συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο για τις προεδρικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να διαδραματίσει ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Η Λαγκάρντ, της οποίας η θητεία στην ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Les Echos ότι μια πρόωρη αποχώρηση είναι «πιθανή», ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν εκείνη τη χρονιά.

«Πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί μια ευρωπαϊκή φωνή στη γαλλική προεδρική συζήτηση», δήλωσε. «Αν αυτή η συζήτηση οδηγηθεί σε μια προοπτική που θα υποβαθμίζει τη θέση της Γαλλίας μέσα στην Ευρώπη, τότε θα είναι απαραίτητο να εξηγηθεί γιατί αυτός θα ήταν ένας επώδυνος δρόμος για τη χώρα μας και τους πολίτες μας».

Όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο προσωπικής συμμετοχής στην προεκλογική εκστρατεία, είτε στηρίζοντας κάποιον υποψήφιο είτε θέτοντας η ίδια υποψηφιότητα, απάντησε:

«Θα πρέπει να κάνω ορισμένες σκέψεις.»

Ο Μπαρντελά προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού (National Rally), Ζορντάν Μπαρντελά, εμφανίζεται σήμερα πρώτος στις δημοσκοπήσεις για τη διαδοχή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εξελέγη το 2017 και δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα θητεία.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2027. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% των ψήφων, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο επικρατέστερων.

Ο Μακρόν είχε αντιμετωπίσει τον Εθνικό Συναγερμό, τότε υπό την ονομασία Front National, στους δεύτερους γύρους τόσο το 2017 όσο και το 2022.

Ο Μπαρντελά έχει δεσμευθεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να επαναφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕ «στην υπηρεσία των εθνών και όχι το αντίστροφο».

Οι αγορές είχαν ήδη αντιδράσει

Το ευρώ υποχώρησε τον Φεβρουάριο μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Λαγκάρντ εξέταζε το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ. Η ίδια η ΕΚΤ είχε τότε διευκρινίσει ότι δεν είχε ληφθεί καμία σχετική απόφαση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες δηλώσεις της Λαγκάρντ όταν ερωτήθηκε από το CNBC.

Η ίδια τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της:

«Η θητεία μου ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Πιστεύω ότι αποστολή μου είναι να διατηρήσω τη σταθερότητα των τιμών. Καθώς βρισκόμαστε και πάλι σε μια περίοδο αναταράξεων, θεωρώ ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στη θέση του».

Δεν αποκλείει παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο

Ακόμη κι αν παραμείνει μέχρι τη λήξη της θητείας της, η Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τις προεδρικές εκλογές.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να έχει «ειλικρινείς συζητήσεις» με ορισμένους από τους υποψηφίους τους επόμενους μήνες, απάντησε:

«Αυτό είναι πολύ πιθανό.»

Και πρόσθεσε:

«Θα μιλούσα τόσο ως Γαλλίδα όσο και ως Ευρωπαία, γιατί είμαι βαθιά αφοσιωμένη και στις δύο ιδιότητες. Θα τους έλεγα ότι, για το οικονομικό μέλλον της ηπείρου μας, η Γαλλία πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Χωρίς αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αυτές τις ευρωπαϊκές ρίζες, οι οικονομικές προοπτικές είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιες».

Η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας

Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί αυτή την περίοδο να περάσει περικοπές δαπανών ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, με στόχο να περιορίσει το δημόσιο χρέος και να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως απαιτούν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, επανέλαβε πρόσφατα τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος στο 5% βραχυπρόθεσμα, ως ενδιάμεσο βήμα προς τον τελικό στόχο.

Μιλώντας στο CNBC, ο Λεσκίρ δήλωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των εκλογών του 2027 δεν πρέπει να εμποδίσει την έγκριση του φετινού προϋπολογισμού.

Όπως ανέφερε:

«Υπάρχει μια λύση από την οποία όλοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι: να επικεντρωθούμε στον προϋπολογισμό, να βρεθεί ένας συμβιβασμός, έστω κι αν δεν θα ικανοποιήσει όλα τα κόμματα, ώστε η χώρα να αποκτήσει προϋπολογισμό».

Και συνέχισε:

«Οι μεγάλες πολιτικές συζητήσεις για το 2027 μπορούν να γίνουν παράλληλα. Αν όμως ο προϋπολογισμός γίνει όμηρος της προεκλογικής εκστρατείας, τότε τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική».

Πολιτική αστάθεια

Από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, η Γαλλία έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο κατακερματισμό του κοινοβουλίου και τις δυσκολίες στην προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Η Λαγκάρντ κατέληξε λέγοντας:

«Η Γαλλία θα χρειαστεί να λάβει θαρραλέες αποφάσεις για δύσκολα ζητήματα. Οι υποψήφιοι για την προεδρία έχουν καθήκον να εξετάσουν αυτά τα ζητήματα και να προτείνουν λύσεις».

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