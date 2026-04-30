Λαγκάρντ: «Εκτός βασικού σεναρίου» η πορεία της οικονομίας - Απόφαση για επιτόκια από ... Ιούνιο

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναγνωρίζει την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και αφήνει ανοικτά όλα τα σενάρια για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης

Newsbomb

Λαγκάρντ: «Εκτός βασικού σεναρίου» η πορεία της οικονομίας - Απόφαση για επιτόκια από ... Ιούνιο

Η Κριστίν Λαγκάρντ

EPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έθεσε επί τάπητος το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση, υπογραμμίζοντας πως το θέμα απασχόλησε έντονα το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, η επικεφαλής της ΕΚΤ διευκρίνισε πως η τρέχουσα πορεία της οικονομίας αποκλίνει από το βασικό σενάριο που είχε διαμορφωθεί προγενέστερα. Η απόφαση να παραμείνουν τα επιτόκια αμετάβλητα σήμερα ελήφθη ομόφωνα, ωστόσο η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβάλλει μια πιο προσεκτική στάση ενόψει του Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί τον Μάρτιο, το βασικό σενάριο προέβλεπε πληθωρισμό της τάξης του 2,6% και ανάπτυξη 0,9% για το 2026. Η πραγματικότητα όμως δείχνει να μεταβάλλεται, καθώς οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παρουσιάζονται αυξημένοι, ενώ η ανάπτυξη δέχεται πιέσεις. Η Λαγκάρντ επισήμανε πως οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για μια οριστική κίνηση, καθώς η κεντρική τράπεζα οφείλει να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν τις προσεχείς έξι εβδομάδες.

Η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην αβεβαιότητα και το ΑΕΠ

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η διάρκεια και η ένταση των συγκρούσεων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική σταθερότητα. Οι αξιωματούχοι της ευρωτράπεζας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα λεπτό ισορροπημένο δίλημμα, προσπαθώντας να αποφύγουν το λάθος μιας πρόωρης αύξησης, όπως είχε συμβεί το 2011, ή μιας καθυστερημένης αντίδρασης, όπως καταγράφηκε το 2022. Οι αναλυτές παρατηρούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να κινείται στο 6,2% τον Μάρτιο, στηρίζοντας την εγχώρια ζήτηση.

Παρά την ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας, το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Όπως ανακοινώθηκε, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3% τον Μάρτιο από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο δομικός πληθωρισμός παρουσίασε μια μικρή υποχώρηση στο 2,2%, με τις υπηρεσίες να διαμορφώνονται στο 3%. Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη μετακύλιση των τιμών της ενέργειας στο υπόλοιπο καλάθι των καταναλωτών, καθώς οι πληθωριστικές προσδοκίες για το άμεσο μέλλον έχουν ενισχυθεί σημαντικά, γεγονός που περιπλέκει τις αποφάσεις για την ερχόμενη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
