Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street

Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (24/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,71 μονάδων (–0,36%), στις 49.310,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 219,06 μονάδων (–0,89%), στις 24.438,50 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,50 μονάδων (–0,41%), στις 7.108,40 μονάδες.

