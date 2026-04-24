Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street
Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (24/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,71 μονάδων (–0,36%), στις 49.310,32 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 219,06 μονάδων (–0,89%), στις 24.438,50 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,50 μονάδων (–0,41%), στις 7.108,40 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street
23:38 ∙ LIFESTYLE
Η Αθηνά Ωνάση με εντυπωσιακή εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη
23:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
22:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου
20:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος