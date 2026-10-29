Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της – Η αποκάλυψη για την υγεία της

Πρόωρο τέλος στην επταετή πορεία της στην προεδρία της ΕΚΤ βάζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Ανθή Κουρεντζή

Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της – Η αποκάλυψη για την υγεία της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εννέα μήνες πριν τη λήξη της θητείας της.
  • Σε βίντεο ανακοίνωσης εμφανίστηκε με δύο τσιρότα στο πρόσωπο, εξηγώντας ότι είχε υποβληθεί σε μικρή χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση καρκινικής βλάβης δέρματος.
  • Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόωρη αποχώρησή της, με τα μέλη να την ευχαριστούν θερμά.
  • Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η αποχώρηση της θα της επιτρέψει να συμμετέχει πιο ελεύθερα στον δημόσιο διάλογο, χωρίς τους περιορισμούς της θεσμικής ουδετερότητας της ΕΚΤ.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποιο νέο αξίωμα, αν και διεθνή μέσα συνδέουν το όνομά της με πιθανό ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
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Μια ανακοίνωση που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η Κριστίν Λαγκάρντ, γνωστοποιώντας ότι αποχωρεί από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας της.

Ωστόσο, πέρα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των χρηστών των κοινωνικών δικτύων τράβηξε η εμφάνισή της.

Στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απόφασή της, η 70χρονη πρόεδρος της ΕΚΤ εμφανίστηκε με δύο εμφανή τσιρότα στο πρόσωπο, ένα στη μύτη και ένα στο μάγουλο, προκαλώντας ερωτήματα για το τι είχε συμβεί.

Η ίδια έσπευσε να δώσει εξηγήσεις, αποκαλύπτοντας ότι είχε υποβληθεί σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Προκειμένου να αποτρέψει τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια δημοσίευσε ξεχωριστό μήνυμα, εξηγώντας τον λόγο.

«Για να αποφύγω οποιαδήποτε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών σας και ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση που σηματοδοτεί το τέλος της θητείας της

Σε προσωπική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τους συναδέλφους της για την απόφασή της να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Μόλις ενημέρωσα τους συναδέλφους μου ότι θα αποχωρήσω από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Ήταν για μένα πηγή μεγάλης υπερηφάνειας το γεγονός ότι υπηρέτησα αυτόν τον θεσμό. Ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή τα τελευταία επτά χρόνια», ανέφερε.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι η Λαγκάρντ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ευχαρίστησαν για την προσφορά της, αποχαιρετώντας την απόφασή της με παρατεταμένο χειροκρότημα όρθιοι.

Η αποκάλυψη για τον καρκίνο του δέρματος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την επέμβαση σε ξεχωριστό, εσωτερικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ίδια, μάλιστα, αντιμετώπισε την εμφάνισή της με χιούμορ, λέγοντας ότι δεν είχε επιστρέψει τραυματισμένη από αγώνα kickboxing στην Ταϊλάνδη, όπου είχε ταξιδέψει πρόσφατα.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση μιας μικρής καρκινικής βλάβης του δέρματος. «Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να αφαιρεθεί», φέρεται να ανέφερε.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από το εσωτερικό μήνυμα που επικαλείται το Politico και δεν περιλαμβανόταν στην αρχική δημόσια ανακοίνωσή της.

Γιατί αποχωρεί πρόωρα από την ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2019, διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι, και έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του θεσμού.

Η οκταετής θητεία της επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027. Ωστόσο, η ίδια αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίτερα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στην οικονομία και στη νομισματική πολιτική.

Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι η πρόωρη αποχώρησή της θα της επιτρέψει να εκφράζεται και να συμμετέχει πιο ελεύθερα στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα πέρα από τη νομισματική πολιτική, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η θεσμική ουδετερότητα της ΕΚΤ.

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα συνδέουν το όνομά της με πιθανό μελλοντικό ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποιο νέο αξίωμα.

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