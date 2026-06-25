Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο
Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες και προς στιγμήν επικράτησε πανικός
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- Σε δρομολόγιο λεωφορείου Νίκαια – Πέραμα, επιβάτης δεν χτύπησε το “στοπ” και πέρασε τη στάση χωρίς να σταματήσει το όχημα.
- Ο επιβάτης, όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε, χτύπησε το κουδούνι και απαίτησε να σταματήσει το λεωφορείο.
- Ο άνδρας, καταγωγής Ρομά, απείλησε τον οδηγό με όπλο μετά τη μη στάση του λεωφορείου.
- Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες και προκλήθηκε πανικός κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
- Ο άνδρας συνελήφθη μετά το περιστατικό.
Ένα επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα.
Συγκεκριμένα, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα εχθές το βράδυ κάποιος επιβάτης εκεί στην περιοχή Καζάνια περίπου, θέλησε να κατέβει στη στάση, χωρίς όμως να χτυπήσει το “στοπ” ώστε να ενημερωθεί ο οδηγός και να σταματήσει.
Μόλις πέρασε την στάση ο οδηγός, τότε ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί να σταματήσει το λεωφορείο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του.
Τότε ο άνδρας, καταγωγής Ρομά, έβγαλε όπλο και επιχείρησε να απειλήσει τον οδηγό. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες και προς στιγμήν επικράτησε πανικός. Ο άνδρας συνελήφθη.
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