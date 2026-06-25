Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

Snapshot Σε δρομολόγιο λεωφορείου Νίκαια – Πέραμα, επιβάτης δεν χτύπησε το “στοπ” και πέρασε τη στάση χωρίς να σταματήσει το όχημα.

Ο επιβάτης, όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε, χτύπησε το κουδούνι και απαίτησε να σταματήσει το λεωφορείο.

Ο άνδρας, καταγωγής Ρομά, απείλησε τον οδηγό με όπλο μετά τη μη στάση του λεωφορείου.

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες και προκλήθηκε πανικός κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα.

Συγκεκριμένα, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα εχθές το βράδυ κάποιος επιβάτης εκεί στην περιοχή Καζάνια περίπου, θέλησε να κατέβει στη στάση, χωρίς όμως να χτυπήσει το “στοπ” ώστε να ενημερωθεί ο οδηγός και να σταματήσει.

Μόλις πέρασε την στάση ο οδηγός, τότε ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί να σταματήσει το λεωφορείο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του.

Τότε ο άνδρας, καταγωγής Ρομά, έβγαλε όπλο και επιχείρησε να απειλήσει τον οδηγό. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες και προς στιγμήν επικράτησε πανικός. Ο άνδρας συνελήφθη.