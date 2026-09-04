Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία

Snapshot Συνελήφθη 30χρονη στη Ρόδο για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία με τη χρήση δύο ανήλικων παιδιών.

Η γυναίκα ανάγκαζε τα παιδιά να επαιτούν για να αποσπάσει χρηματικά ποσά από πολίτες και τουρίστες.

Η ενέργειά της έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των παιδιών.

Σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Ο λόγος για μια 30χρονη, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η 30χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης να επαιτεί, χρησιμοποιώντας δύο ανήλικα παιδιά, με σκοπό να προκαλέσει τη συμπόνια και το κοινό αίσθημα πολιτών, επισκεπτών και τουριστών και να αποσπάσει χρηματικά ποσά.

Η ενέργειά της αυτή, φέρεται να έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των δύο ανηλίκων παιδιών, τα οποία χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο της επαιτείας, με στόχο τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Η 30χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, σε βάρος της 30χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία, με την οποία κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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