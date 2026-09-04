Αγρίνιο: Μαϊμού αστυνομικός εξαπάτησε ηλικιωμένη και άρπαξε 43.000 ευρώ

Snapshot Στο Αγρίνιο σημειώθηκε τηλεφωνική απάτη όπου ένας δράστης προσποιήθηκε αστυνομικό και εξαπάτησε ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο δράστης χρησιμοποίησε το πρόσχημα της δήθεν προστασίας των χρημάτων της από εγκληματική οργάνωση.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε στους απατεώνες το ποσό των 43.000 ευρώ μετά από την πειθώ του δράστη.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους εμπλεκόμενους στην απάτη. Snapshot powered by AI

Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας καταγράφηκε στο Αγρίνιο, με τη λεία των επιτήδειων να ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 43.000 ευρώ.

Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον αστυνομικό, χρησιμοποιώντας το γνωστό πλέον πρόσχημα της δήθεν προστασίας των χρημάτων της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του agriniosite.gr, ο άγνωστος της είπε ότι αποτελεί στόχο εγκληματικής οργάνωσης και ότι υπήρχε κίνδυνος να πέσει θύμα ληστείας. Προκειμένου, όπως της ανέφερε, να προστατευτούν οι οικονομίες της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματά της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα.

Η γυναίκα, έχοντας πειστεί από τα λεγόμενά του, ακολούθησε τις οδηγίες του και παρέδωσε ουσιαστικά τα χρήματά της στους απατεώνες.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη.

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