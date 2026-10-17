Θεσσαλονίκη: Άγνωστος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε διανομέα φαγητού

Snapshot Άγνωστος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε διανομέα φαγητού μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όταν ο διανομέας έβγαλε το κράνος του για να πάρει παραγγελία.

Ο δράστης χτύπησε τον διανομέα στο κεφάλι, του πήρε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη που διέφυγε. Snapshot powered by AI

Επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε διανομέας φαγητού μέρα μεσημέρι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όταν ο διανομέας σταμάτησε να πάρει παραγγελία από ψητοπωλείο.

Μόλις ο διανομέας έβγαλε το κράνος του, δέχθηκε την επίθεση από τον άγνωστο άντρα που τον χτύπησε χωρίς να διστάσει στο κεφάλι με το κατσαβίδι και αφού τον χτύπησε του πήρε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής.

Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή από την πλευρά της Λεωφόρου Στρατού και αναζητείται από την αστυνομία.

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