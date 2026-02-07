Πρόδιδε τα μυστικά για χιλιάδες... γουάν - Νέες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο-κατάσκοπο της Κίνας

Πληρωμή σε κινέζικα… γουάν. Εδωσε το όνομα του Κινέζου «στρατολόγου». Αναζητούν δύο ακόμη άτομα που «συνεργάζονταν».

Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων της σοβαρής υπόθεσης κατασκοπείας, με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο, μετά τις πληροφορίες που έδωσε η CIA στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν από 4 μήνες, ενώ ενημερώθηκε και το ΓΕΕΘΑ, όταν και κινήθηκαν οι μυστικές διαδικασίες διερεύνησης.

Ο σμήναρχος, που είχε εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες, στην προηγούμενη υπηρεσία του σε γραφείο του Επιτελείου αλλά και στη διοίκηση της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών στο Καβούρι, είχε πρόσβαση σε σχέδια, μέσα και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας που ανέπτυσσε η Πολεμική Αεροπορία. Αυτά ήταν που ενδιέφεραν τον Κινέζο χειριστή του.

Προσέγγιση

Η πρώτη προσέγγιση του σμηνάρχου έγινε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας στο Διαδίκτυο πριν από περίπου 2 χρόνια, με τους Κινέζους να ξεκινούν τη σταδιακή διαδικασία στρατολόγησής του. Αρχικά του ζητούσαν κάποιες πληροφορίες «συμβουλευτικού χαρακτήρα» για τις οποίες του έδιναν αυξανόμενες αμοιβές, που όσο αυξάνονταν τόσο μεγάλωναν οι απαιτήσεις, αλλά και η «ηθική υποχρέωση» του σμηνάρχου να ανταποκριθεί.

Ακολούθησε ένα διαπιστωμένο ταξίδι στην Κίνα λίγο καιρό αργότερα, όπου προσεγγίστηκε άμεσα από τον Κινέζο «στρατολόγο» του. Στη συνέχεια ο «χειριστής» του ταξίδεψε στη χώρα μας και του έδωσε, διά ζώσης, μία ηλεκτρονική συσκευή κρυπτογράφησης για την αποστολή των απόρρητων δεδομένων.

Ο μηχανισμός

Από εκεί και έπειτα ο σμήναρχος φωτογράφιζε όλες τις απόρρητες πληροφορίες και στη συνέχεια τις προωθούσε μέσω της συσκευής. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή κρυπτογράφησης κατασχέθηκε στην κατ’ οίκον έρευνα, όπως και άλλα ψηφιακά πειστήρια, χρήσιμα για τη συνέχεια της έρευνας. Η συγκεκριμένη συσκευή είχε ειδικό λογισμικό, ωστόσο άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.

Για το χρήμα

Ο 54χρονος, όπως φέρεται να είπε στα στελέχη της ΕΥΠ που τον ανέκριναν, την παροχή αυτών των απόρρητων πληροφοριών την έκανε για οικονομικό όφελος και είχε ζητήσει από τον «χειριστή» του οι πληρωμές να γίνονται σε κινέζικα γουάν. Η διαδρομή των αμοιβών εντοπίστηκε από τα ψηφιακά ίχνη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έδωσε το όνομα του Κινέζου «στρατολόγου», με τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΠ να μην γνωρίζουν προς το παρόν αν ήταν τα αληθινά του στοιχεία, καθώς από μία αρχική έρευνα δεν ταυτοποιήθηκε άτομο με αυτά τα στοιχεία. Η έρευνα αναζήτησης για άτομα που «συνεργάζονταν» με τον σμήναρχο φαίνεται να δίνει ενδείξεις για δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρεται να επιχειρούσε να στρατολογήσει ή είχε κάνει ήδη. Ο κατηγορούμενος έδωσε με λεπτομέρειες την προσέγγιση και στρατολόγησή του, αλλά και τα έγγραφα και απόρρητες πληροφορίες που έδωσε.

Ειδικότητα

Ο 54χρονος σμήναρχος είχε ειδίκευση σε πεδία των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων, με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία. Ο ίδιος έγραφε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον του ήταν η κυβερνοασφάλεια στους τομείς της βιομηχανίας, των κρίσιμων υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Επιχείρηση «counter intelligence» για Ρωσία και Κίνα

Η επιχείρηση που διεξήχθη προχθές από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counter intelligence», που διεξάγεται παράλληλα από το 2014, μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, εξαρθρώθηκε και δίκτυο κατασκόπων της Κίνας στη Γαλλία, ενώ παράλληλες δράσεις γίνονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για διείσδυση και υφαρπαγή δεδομένων με στρατιωτικές επικοινωνίες, δορυφορικές υποδομές και διαβαθμισμένα δεδομένα του ΝΑΤΟ.

Απολογία

Ο συλληφθείς σμήναρχος προσήχθη χθες το πρωί στο Αεροδικείο Αθηνών, προκειμένου να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις Αρχές. Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους (Κίνα), με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης