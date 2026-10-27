Συρία: Οκτώ νεκροί από ιορδανικά «αντίποινα» για την πολύνεκρη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις ομάδων που συνδέει με την πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συρία: Οκτώ νεκροί από ιορδανικά «αντίποινα» για την πολύνεκρη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιορδανία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία, πλήττοντας θέσεις που θεωρεί κρησφύγετα τρομοκρατικών οργανώσεων μετά από πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία.
  • Οι επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ αμάχων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων σύμφωνα με τις συριακές αρχές.
  • Η συριακή κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπήρξε συντονισμός με την Ιορδανία για τις επιδρομές και διερευνά τις συνθήκες διεξαγωγής τους, ανοίγοντας παράλληλα δίαυλους επικοινωνίας με το Αμμάν.
  • Η Ιορδανία υποστήριξε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεννόηση με τη Δαμασκό, σε αντίθεση με την ανακοίνωση της συριακής πλευράς.
  • Η Συρία έκλεισε το συνοριακό πέρασμα Νασίμπ, αναστέλλοντας τη διέλευση επιβατών και εμπορευμάτων μετά τις ιορδανικές επιδρομές.
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Οκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές της Ιορδανίας στη νότια Συρία, σύμφωνα με τις συριακές αρχές.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι στα νοσοκομεία της επαρχίας Νταράα μεταφέρθηκαν οι σοροί οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας ηλικιωμένος και τρία παιδιά, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, με την Ιορδανία να ανακοινώνει ότι μαχητικά της έπληξαν θέσεις στη νότια Συρία, τις οποίες χαρακτήρισε «κρησφύγετα τρομοκρατικών οργανώσεων». Σύμφωνα με τον ιορδανικό στρατό, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μέλη των συγκεκριμένων ομάδων και καταστράφηκαν οχήματα και εγκαταστάσεις.

Διαφωνία για το αν υπήρξε συντονισμός με τη Δαμασκό

Η επιχείρηση προκάλεσε άμεσα αντίδραση από τη συριακή πλευρά. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Συρίας ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί συντονισμός για τα πλήγματα και ανακοίνωσε ότι διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα άνοιξαν δίαυλοι επικοινωνίας με το Αμμάν.

Η εκδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε η Ιορδανία, η οποία ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τη Δαμασκό.

Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Οι ιορδανικές επιδρομές ήρθαν λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Οι ιορδανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι δράστες συνδέονταν με ομάδες που δραστηριοποιούνται στη νότια Συρία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν κατονομάσει συγκεκριμένη οργάνωση.

Τρεις ύποπτοι για την επίθεση συνελήφθησαν τη Δευτέρα έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας.

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Έκλεισε το πέρασμα Νασίμπ

Στον απόηχο των αεροπορικών επιδρομών, η Συρία έκλεισε το συνοριακό πέρασμα Νασίμπ, το βασικό πέρασμα στα σύνορα των δύο χωρών, αναστέλλοντας την κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.

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