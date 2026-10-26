Βασίλισσα Ράνια: Δακρυσμένη παρηγορεί οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Snapshot βασίλισσα Ράνια επισκέφθηκε δακρυσμένη τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 κατά τη διάρκεια κηδείας στον ναό του Αγίου Γεωργίου και προκάλεσε τον θάνατο 9 ατόμων και τον τραυματισμό 40.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ δεσμεύτηκε για αυστηρές κυρώσεις κατά των υπευθύνων, ενώ οι ιορδανικές αρχές έχουν συλλάβει τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση ως τρομοκρατική πράξη που πηγάζει από εξτρεμισμό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό όλων των δραστών.

Επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Ιορδανία, αν και η επαρχία Καράκ έχει προηγούμενο με ένοπλες συγκρούσεις, όπως το περιστατικό του 2016 στο ιστορικό κάστρο της πόλης. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε στις κηδείες των θυμάτων της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ της Ιορδανίας η βασίλισσα Ράνια. Κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκαν 9 άτομα και η χώρα κήρυξε χθες ημέρα πένθους.

Η βασίλισσα Ράνια συνοδευόμενη από την κόρη της, πριγκίπισσα Σάλμα, και τη νύφη της, πριγκίπισσα Ράτζβα επισκέφθηκε τις οικογένειες για να μιλήσει μαζί τους και να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.

Σε βίντεο φαίνεται η βασίλισσα να συνομιλεί δακρυσμένη με συγγενείς. Μάλιστα σε κάποια στιγμή αγκάλιασε την κόρη ενός από τους νεκρούς και της μιλούσε και της χάιδευε τα χέρια για να την παρηγορήσει. Σε άλλη στιγμή έχει πάρει αγκαλιά μία από τις συγγενείς η οποία κλαίει στην αγκαλιά της. Η βασίλισσα Ράνια σε πολλά σημεία φάνηκε ότι δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα της και έκλαιγε μαζί με τους συγγενείς.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια κηδείας στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό 40, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters.Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ιδεολογία και εξτρεμισμό. Η έρευνα των ιορδανικών αρχών συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.Η Δημόσια Ασφάλεια της Ιορδανίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Ιορδανία, όπου οι Αρχές έχουν αναφέρει κατά καιρούς ότι απέτρεψαν απόπειρες ενεργειών από ισλαμιστές μαχητές. Η επαρχία Καράκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ένοπλων επιθέσεων, μεταξύ των οποίων εκείνη του Δεκεμβρίου του 2016, όταν ένοπλοι συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας και οχυρώθηκαν στο ιστορικό κάστρο της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί.

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