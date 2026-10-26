Βασίλισσα Ράνια: Δακρυσμένη παρηγορεί οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Τα συλλυπητήριά της τις οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ εξέφρασε η βασίλισσα Ράνια

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βασίλισσα Ράνια: Δακρυσμένη παρηγορεί οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • βασίλισσα Ράνια επισκέφθηκε δακρυσμένη τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 κατά τη διάρκεια κηδείας στον ναό του Αγίου Γεωργίου και προκάλεσε τον θάνατο 9 ατόμων και τον τραυματισμό 40.
  • Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ δεσμεύτηκε για αυστηρές κυρώσεις κατά των υπευθύνων, ενώ οι ιορδανικές αρχές έχουν συλλάβει τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται.
  • Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση ως τρομοκρατική πράξη που πηγάζει από εξτρεμισμό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό όλων των δραστών.
  • Επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Ιορδανία, αν και η επαρχία Καράκ έχει προηγούμενο με ένοπλες συγκρούσεις, όπως το περιστατικό του 2016 στο ιστορικό κάστρο της πόλης.
Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε στις κηδείες των θυμάτων της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ της Ιορδανίας η βασίλισσα Ράνια. Κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκαν 9 άτομα και η χώρα κήρυξε χθες ημέρα πένθους.

Η βασίλισσα Ράνια συνοδευόμενη από την κόρη της, πριγκίπισσα Σάλμα, και τη νύφη της, πριγκίπισσα Ράτζβα επισκέφθηκε τις οικογένειες για να μιλήσει μαζί τους και να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.

Σε βίντεο φαίνεται η βασίλισσα να συνομιλεί δακρυσμένη με συγγενείς. Μάλιστα σε κάποια στιγμή αγκάλιασε την κόρη ενός από τους νεκρούς και της μιλούσε και της χάιδευε τα χέρια για να την παρηγορήσει. Σε άλλη στιγμή έχει πάρει αγκαλιά μία από τις συγγενείς η οποία κλαίει στην αγκαλιά της. Η βασίλισσα Ράνια σε πολλά σημεία φάνηκε ότι δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα της και έκλαιγε μαζί με τους συγγενείς.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια κηδείας στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό 40, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters.Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ιδεολογία και εξτρεμισμό. Η έρευνα των ιορδανικών αρχών συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.Η Δημόσια Ασφάλεια της Ιορδανίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Ιορδανία, όπου οι Αρχές έχουν αναφέρει κατά καιρούς ότι απέτρεψαν απόπειρες ενεργειών από ισλαμιστές μαχητές. Η επαρχία Καράκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ένοπλων επιθέσεων, μεταξύ των οποίων εκείνη του Δεκεμβρίου του 2016, όταν ένοπλοι συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας και οχυρώθηκαν στο ιστορικό κάστρο της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:09ΚΟΣΜΟΣ

H προεκλογική ανάρτηση Νετανιάχου: Πυρηνική έκρηξη πάνω από το Τελ Αβίβ - «Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία.

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα δεδομένα: Από 1η Νοεμβρίου νέοι κανόνες μισθολογικής διαφάνειας στην Ελλάδα

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατά αντεισαγγελέα Φλωρίδη για το άρθρο περί «διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση από έκρηξη μηχανισμού σε κατάστημα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση ατροπίνης: «Θεωρώ ότι υπήρχε συνέργεια από τους γονείς της πρώην συζύγου μου», είπε ο στρατιωτικός γιατρός

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Βρούτσης: «Να κινηθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για εκλογές στην ΕΟΚ»

12:49LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Πάτι Σμιθ συναντήθηκαν στο Λονδίνο - Η συγκινητική εξομολόγηση της θρυλικής τραγουδίστριας

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι 13 ύποπτοι αγώνες που ήταν σε πλατφόρμες στοιχήματος και που οδήγησαν στη σύλληψη της Τσαρούχα – Της έταζαν χρήματα και ανέλιξη – Όσα αναφέρει το ένταλμα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Σρι Λάνκα διέσωσε 40 Ιρανούς ναυτικούς από εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα ενωμένη έγραψε πριν από 114 χρόνια ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ: Η στιγμή που Boeing 737 βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης

12:33WHAT THE FACT

Ευρώπη πριν από 30.000 χρόνια: Τα νέα στοιχεία που ανατρέπουν την ιστορία των ανθρώπων

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ικέτευσε τον Τραμπ για μεγαλύτερη στήριξη στις εκλογές του Ισραήλ

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 46 του χρόνια ο Έρικ Μπάουζα η φωνή των Looney Tunes

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άγιο Δημήτριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια από Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για τη Μονή Σινά

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αναστέλεται η επιχορήγηση στην ΕΟΚ, ξεκινούν έλεγχοι - LIVE

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο νεόνυμφης: Κατέρρευσε έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο - Ο σύζυγος είχε κρύψει τον γάμο του με άλλη γυναίκα

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Εκτός μέτρου οι λογαριασμοί μισθοδοσίας

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ»  

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι 13 ύποπτοι αγώνες που ήταν σε πλατφόρμες στοιχήματος και που οδήγησαν στη σύλληψη της Τσαρούχα – Της έταζαν χρήματα και ανέλιξη – Όσα αναφέρει το ένταλμα

09:53WHAT THE FACT

Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο

09:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρνιακού για τις επόμενες ώρες - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Ο 82χρονος βγήκε από το πλοίο, έκανε όπισθεν, έχασε την ορατότητα και το ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Τρεις νεκροί

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Εκτός μέτρου οι λογαριασμοί μισθοδοσίας

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενς ώρες

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Βικτώρια Δέλλα: Η μαμά μου δεν «έφυγε» από καρκίνο του μαστού - Το συγκινητικό βίντεο για τη Γωγώ Μαστροκώστα

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Το σκεπτικό για την προφυλάκιση Λιόλιου και τα 263.000 ευρώ και η καταγγελία για τον τελικό του EuroCup στην απολογία Κορομηλά

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Βρούτσης: «Να κινηθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για εκλογές στην ΕΟΚ»

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αναστέλεται η επιχορήγηση στην ΕΟΚ, ξεκινούν έλεγχοι - LIVE

09:33LIFESTYLE

The Voice: Ο λιμενεργάτης από το Ηράκλειο που τραγούδησε το «Στάσου» και σήκωσε στο πλατό τον Γιώργο Λιανό και την Πάολα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ατύχημα «ακράτειας» της Βραζιλιάνας αρσιβαρίστριας στα 200 κιλά που έγινε viral

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και την Ορθοδοξία

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος - Είχε καεί η στάνη του το προηγούμενο βράδυ

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο νεόνυμφης: Κατέρρευσε έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο - Ο σύζυγος είχε κρύψει τον γάμο του με άλλη γυναίκα

12:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί σταθμοί: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers και η αξία τους κατά 10%

23:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ