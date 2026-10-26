Ιορδανία: Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για τo μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Καράκ ανακοίνωσε η Δημόσια Ασφάλεια της Ιορδανίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Έπειτα από κοινή επιχείρηση (των δυνάμεων) ασφαλείας, ομάδες ειδικευμένες στις έρευνες και στις επεμβάσεις έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι για την ποταπή τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε άλλη πηγή μέσω X.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια κηδείας στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό 40, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, φέρεται να καταγράφει τρεις ενόπλους να πυροβολούν από τον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να κινούνται προς την είσοδό της. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια, αποδίδοντάς την σε εξτρεμιστές, χωρίς να έχουν διευκρινίσει εάν οι δράστες συνδέονται με κάποια γνωστή οργάνωση. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις. Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ιδεολογία και εξτρεμισμό. Η έρευνα των ιορδανικών αρχών συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Ιορδανία, όπου οι Αρχές έχουν αναφέρει κατά καιρούς ότι απέτρεψαν απόπειρες ενεργειών από ισλαμιστές μαχητές. Η επαρχία Καράκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ένοπλων επιθέσεων, μεταξύ των οποίων εκείνη του Δεκεμβρίου του 2016, όταν ένοπλοι συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας και οχυρώθηκαν στο ιστορικό κάστρο της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί.

Πηγή: Reuters

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