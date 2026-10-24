Ιορδανία: Στους οχτώ οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία αυξήθηκε σε οκτώ, με 33 τραυματίες συνολικά.

Οι δράστες της επίθεσης δεν έχουν συλληφθεί ακόμα και παραμένουν άγνωστοι.

Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη ποινή και τόνισε την ενότητα του λαού της Ιορδανίας.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια κηδείας στο χωριό Χαμούντ, με ένοπλους να πυροβολούν επί πέντε λεπτά σε περίπου 150-200 άτομα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση αποτέλεσμα τρομοκρατικής ιδεολογίας και εξτρεμισμού, υποσχόμενος νομικά μέτρα κατά των δραστών. Snapshot powered by AI

Ακόμη ένας τραυματίας από την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία της Ιορδανίας την Παρασκευή 23/10 υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους οχτώ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ, ο ασθενείς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένος και δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει. Ακόμη 27 άτομα νοσηλεύονται σε 5 διαφορετικά νοσοκομεία, σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι νεκροί είναι οχτώ και οι τραυματίες 33.

Σημειώνεται ότι οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί ακόμα.

Blood stains the steps and pavement outside a Greek Orthodox church hours after gunmen opened fire during a funeral in Hamoud village, in Jordan's Karak governorate, Friday, Oct. 23, 2026. (AP Photo) AP

Επικοινωνία Δένδια με Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Την απερίφραστη καταδίκη του για την τρομοκρατική επίθεση στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Θεόφιλο Γ΄ για την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής πλευράς προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη στήριξή της στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διασφαλιστούν η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή και το δικαίωμά τους να ασκούν ελεύθερα την πίστη τους.

Τασούλας: Σεβασμός και υποστήριξη στις χριστιανικές κοινότητες

Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ στην Ιορδανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε επικοινωνία που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκφράζει τη συμπαράστασή του τόσο προς τον Πατριάρχη όσο και προς τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης.

Συγκεντρωμένο πλήθος έξω από νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της επίθεσης AP

Κατά τη συνομιλία, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και υποστήριξη στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, καταδικάζοντας απερίφραστα πράξεις μίσους, μισαλλοδοξίας και φανατισμού.

Όπως υπογράμμισε, τέτοιες εγκληματικές ενέργειες στρέφονται εναντίον των κοινών ανθρώπινων αξιών και προσβάλλουν την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε, παράλληλα, ότι η καταδίκη και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σε όλες τις μορφές της και ανεξαρτήτως του τόπου εκδήλωσής της, οφείλουν να είναι σταθερές, διαρκείς και να συνοδεύονται από ουσιαστικές πράξεις.

Βασιλιάς Αμπντουλάχ: Οι δράστες θα αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη ποινή

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για την «τρομοκρατική επίθεση» σε μια Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια του Αμμάν, θα αντιμετωπίσουν την «αυστηρότερη ποινή», καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Καράκ θα αντιμετωπιστεί με την αυστηρότερη αντίποινα. Όσοι αυταπατώνται πιστεύοντας ότι μπορούν να διχάσουν τους Ιορδανούς με τις σφαίρες τους δεν έχουν καμία ελπίδα μπροστά στην ενότητά μας», ανέφερε ο βασιλιάς Αμπντουλάχ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

«Όλοι οι Ιορδανοί, από το βορρά μέχρι το νότο, είναι σύντροφοι στην ίδια γη και στο ίδιο πεπρωμένο, και τίποτα δεν μπορεί να τους χωρίσει», δήλωσε ο βασιλιάς. «Κάθε ζωή Ιορδανού είναι πολύτιμη, και θα χτυπήσουμε με σιδηρά πυγμή όσους τολμούν να απειλήσουν το έθνος μας», πρόσθεσε.

Πώς έγινε η επίθεση

Η επίθεση έλαβε χώρα στην πολυσύχναστη εκκλησία του χωριού Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, κατά τη διάρκεια κηδείας και διαπράχθηκε από «άγνωστους δράστες», ανέφερε η κυβέρνηση.

Ένα όχημα έφτασε στην εκκλησία την ώρα που υπήρχαν περίπου 150-200 άτομα με τους ένοπλους να πυροβολούν επί πέντε λεπτά. Τουλάχιστον 40 μέλη της εκκλησίας τραυματίστηκαν επίσης .

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που οι ένοπλοι επιτέθηκαν στην είσοδο της εκκλησίας. Δύο από τους επιτιθέμενους φαινόταν να χρησιμοποιούν πιστόλια, ενώ ένας άλλος κρατούσε τουφέκι και είχε καλυμμένο το κεφάλι του.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για θέματα ασφάλειας στο Καράκ την Παρασκευή το βράδυ ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού. Ανέφερε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όσων επιδιώκουν να εισάγουν τον εξτρεμισμό.

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