Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ

Snapshot Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση ισλαμιστών στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της Ιορδανίας κατά τη διάρκεια κηδείας.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν πιστόλια και ημιαυτόματο τουφέκι, ενώ η έρευνα για τη σύλληψή τους συνεχίζεται από τις αρχές ασφαλείας της Ιορδανίας.

Η κυβέρνηση της Ιορδανίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία με αυστηρές ποινές, ενώ η περιοχή του Καράκ έχει στο παρελθόν δεχθεί παρόμοιες επιθέσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε αλληλεγγύη στον ιορδανικό λαό και τους τραυματίες, με τον πρωθυπουργό και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να εκφράζουν τη λύπη τους.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ και θρησκευτικών ηγετών, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων, ενώ πολλαπλές χώρες εξέφρασαν στήριξη προς την Ιορδανία. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν μετά από ισλαμιστική επίθεση που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, στην Ιορδανία, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια του Αμάν. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που τελούνταν κηδεία, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο παρευρισκομένων και τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την τελετή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικοακουστικό υλικό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας καθώς και το δίκτυο Al Arabiya, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με όχημα. Δύο από αυτούς, κρατώντας πιστόλια, πλησίασαν τον περίβολο της εκκλησίας και άρχισαν να πυροβολούν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα προστέθηκε ένας τρίτος άνδρας οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι. Ο Ντοργκάμ Χαλάσα, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους πενθούντες, ανέφερε πως τα πυρά ξεκίνησαν 15 λεπτά μετά την έναρξη της τελετής.

Οι σφαίρες έπεφταν βροχή και ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, αφήνοντας πίσω σπασμένα τζάμια και λίμνες αίματος στο δάπεδο του ναού. Κάποιες μαρτυρίες έκαναν λόγο για τέσσερις δράστες, ωστόσο η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας συνεχίζει την έρευνα αναζητώντας τα ίχνη τους. Ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ-Μπουντούρ διευκρίνισε ότι 27 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η απάντηση του Αμάν

Όπως ανακοινώθηκε από την ιορδανική κυβέρνηση, οι έρευνες των δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η Ιορδανία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μέσω του πρακτορείου Petra. Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' δεσμεύτηκε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει την τρομοκρατική ενέργεια με τις αυστηρότερες ποινές, εκφράζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης ασφαλείας στο Καράκ, απέδωσε το χτύπημα σε τρομοκρατική ιδεολογία και τυφλό εξτρεμισμό. Η περιοχή του Καράκ φιλοξενεί παραδοσιακά χριστιανική μειονότητα και είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο το 2016, όταν ένοπλοι σκότωσαν 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικούς.

Καταδίκη από την Αθήνα

Άμεση ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία. Τόνισε πως οι επιθέσεις σε αθώους και τόπους λατρείας προσβάλλουν την κοινή μας ανθρωπιά. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του ιορδανικού λαού στη μάχη κατά της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους δεκάδες τραυματίες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τη Ρώμη όπου βρίσκεται, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη του, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα ως ευθεία βολή κατά της ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών και πολιτισμών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε τη δολοφονία των πιστών, επικοινώνησε επίσης με τον κ. Θεόφιλο και δήλωσε την αλληλεγγύη του στους χριστιανικούς πληθυσμούς που στοχοποιούνται διαρκώς από ακραία στοιχεία.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα ειδεχθή, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αχμέντ αλ-Ταγιέμπ, μεγάλος ιμάμης του Αλ-Αζχάρ στο Κάιρο, μίλησε για ένα φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ Φουάντ Χουσέιν επικοινώνησε με τον Ιορδανό ομόλογό του επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Βαγδάτης, ενώ τα μηνύματα συμπαράστασης προς το Αμάν επεκτάθηκαν από τον Λίβανο και τη Συρία μέχρι το Ομάν.

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