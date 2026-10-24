Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό της Ιορδανίας

Snapshot Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία.

Εκφράστηκε βαθύτατη οδύνη για τα θύματα και συμπαράσταση προς τις οικογένειές τους.

Η επίθεση θεωρείται πλήγμα στην ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών, ειδικά στη Μέση Ανατολή.

Ζητήθηκε ταχεία ανάρρωση για τους τραυματίες της επίθεσης.

Η επικοινωνία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων περιελάμβανε την έκφραση συλλυπητηρίων και συμπαράστασης. Snapshot powered by AI

Την βαθύτατη οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς για τα θύματα της επίθεσης ενόπλων στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χμούντ του Κυβερνείου του Καράκ της Ιορδανίας εξέφρασε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στην Ρώμη, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση προς τους πιστούς που βρισκόντουσαν στον ελληνορθόδοξο Ναό. Επεσήμανε δε ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια στην πραγματικότητα στρέφεται κατά της ειρηνικής συνυπάρξεως λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας ιδιαιτέρως για την πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των αθώων θυμάτων της επίθεσης και ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να διαβιβάσει προς τους οικογενείς αυτών τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του. Ευχήθηκε, επίσης, ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών.

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