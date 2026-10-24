Τασούλας σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Αταλάντευτη η καταδίκη της τρομοκρατίας μετά την επίθεση

Snapshot Η επικοινωνία του Προέδρου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ περιλάμβανε έκφραση συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον Πατριάρχη.

Ο κ. Τασούλας τόνισε τη σταθερή καταδίκη της Ελλάδας απέναντι σε πράξεις μίσους, μισαλλοδοξίας και φανατισμού που πλήττουν τις χριστιανικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η καταδίκη και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να είναι συνεχείς, σταθερές και να συνοδεύονται από ουσιαστικές ενέργειες.

Οι τρομοκρατικές ενέργειες θεωρούνται επίθεση στις κοινές ανθρώπινες αξίες και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Snapshot powered by AI

Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ στην Ιορδανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε επικοινωνία που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκφράζει τη συμπαράστασή του τόσο προς τον Πατριάρχη όσο και προς τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης.

Κατά τη συνομιλία, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και υποστήριξη στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, καταδικάζοντας απερίφραστα πράξεις μίσους, μισαλλοδοξίας και φανατισμού.

Όπως υπογράμμισε, τέτοιες εγκληματικές ενέργειες στρέφονται εναντίον των κοινών ανθρώπινων αξιών και προσβάλλουν την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε, παράλληλα, ότι η καταδίκη και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σε όλες τις μορφές της και ανεξαρτήτως του τόπου εκδήλωσής της, οφείλουν να είναι σταθερές, διαρκείς και να συνοδεύονται από ουσιαστικές πράξεις.

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