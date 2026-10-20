Τασούλας από Κεφαλονιά: «Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση»

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε την Κεφαλονιά για τον εορτασμό του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου του νησιού.

Ο Άγιος Γεράσιμος αποτελεί θεμέλιο της ταυτότητας των Κεφαλονιτών, που αναζητούν προστασία και ευλογία από τον άγιο.

Ο Τασούλας τόνισε τη στενή και ανεξίτηλη σχέση μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, η οποία εκδηλώνεται έντονα στην Κεφαλονιά.

Η πίστη, όπως ανέφερε, είναι μια προσωπική και αποκαλυπτική εμπειρία που υπερβαίνει τη λογική και προσφέρει ηθική δύναμη στον άνθρωπο.

Η μορφή του Αγίου Γερασίμου συμβολίζει τη ζωντανή παράδοση της ελληνορθόδοξης πίστης και αποτελεί πηγή ελπίδας και προοπτικής για τη νεοελληνική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επισκέπτεται την Κεφαλονιά με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου του νησιού. Ο κ. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου.

Μετά τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, 20 Οκτωβρίου, το νησί της Κεφαλονιάς και οι απανταχού της γης Κεφαλλήνες γιορτάζουν με συγκίνηση και κατάνυξη τον Άγιό τους, τον νέο ασκητή Άγιο Γεράσιμο. Από εδώ στα Ομαλά, στις υπώρειες του Αίνου, τιμήσαμε τη λιτάνευση του άφθαρτου σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου, μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς κατάνυξης και ευλάβειας.

Για τους Κεφαλονίτες, ο Άγιος Γεράσιμος και η γιορτή του δεν είναι απλώς μία ένδειξη ευλάβειας. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι το θεμέλιο της ταυτότητάς τους. Ταυτίζονται μαζί του και αποδίδουν στον ίδιο όλη την ευχή τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Και περιμένουν από τον ίδιο ευλογία και προστασία, που μέσα στους πέντε αιώνες από την κοίμησή του, την έχει δώσει σε τούτο το νησί.

Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση. «υτό το βλέπουμε και σήμερα εδώ στην Κεφαλονιά. Είμαι τυχερός που έζησα αυτή την κατάνυξη, έζησα αυτή την ελπίδα, αυτή την ταύτιση που έχουν οι Κεφαλλήνες με τον ολόδικό τους Άγιο.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλη τη χώρα από τη μαγευτική Κεφαλονιά!».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επισκέπτεται την Κεφαλονιά με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου του νησιού. Ο κ. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου. Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

«Η πίστη είναι ένας φωτισμένος τρόπος αποδοχής αληθειών»

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της λιτανείας, τελέστηκε δέηση στον πλάτανο που είχε φυτεύσει ο Άγιος Γεράσιμος. Μετά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής: «Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,

Εντιμότατοι Άρχοντες της Κεφαλληνίας,

Αγαπητοί μου προσκυνητές,

Με ιερό δέος και ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου της περικλυτής νήσου Κεφαλληνίας και προστάτου των απανταχού Κεφαλλήνων.

Οι Κεφαλλήνες διεσπάρησαν σ’ όλο τον κόσμο, πράττοντας κεχαρισμένα τοις θεοίς, αναζητώντας την εκπλήρωση της μοίρας τους. Μετέφεραν το φιλόδοξο πνεύμα τους πέραν του Ατλαντικού, στην Αμερική, στην Αυστραλία, παντού. Αλλά μετέφεραν και την αμέριστη αγάπη τους και τον σεβασμό προς τον Άγιό τους.

Καθώς ατενίζω το χριστεπώνυμο αυτό πλήρωμα των μεγάθυμων Κεφαλλήνων κατά τον Όμηρο καθώς και προσκυνητών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από τα Βαλκάνια να γονατίζει σήμερα και να αναμένει υπομονετικά την έλευση του αδιάφθορου και όρθιου ιερού λειψάνου του Αγίου Γερασίμου, απροσμαχήτου βοηθού σας, έρχονται στη σκέψη μου τα λόγια του ποιητού: «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται μα πάντα ανίκητο τον είδα». Γιατί η πίστη δεν είναι μια ανόητη και τυφλή παραδοχή μυθικών πραγμάτων αλλά ένας φωτισμένος τρόπος αποδοχής αληθειών που δεν φτάνει και δεν τολμά να φτάσει η λογική. Είναι η υπέρβασή της, που επιβάλλεται τελικά από την ίδια τη λογική, όταν εξικνείται στα όριά της. Είναι μια προσωπική, αποκαλυπτική εμπειρία που καθιστά περιττή κάθε απόδειξη, κάθε ενδιάμεσο, κάθε αφηρημένη έννοια για τον αντικειμενικά υπάρχοντα Θεό. Είναι η μεγάλη ηθική δύναμη που βοηθάει τον άνθρωπο να βρει τη γαλήνη στις καταιγίδες, τη θαλπωρή στις χιονοθύελλες, τη γλυκιά προσδοκία στις πικρές και απανωτές απογοητεύσεις της ίδιας του της ζωής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επισκέπτεται την Κεφαλονιά με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου του νησιού. Ο κ. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου. Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και ειδικότερα ο Άγιος Γεράσιμος είναι τα φωτεινά της θέλγητρα. Εκείνοι που ενσάρκωσαν και υπομνημάτισαν το Ευαγγέλιο με την ίδια τη ζωή τους. Τα τέλεια πρότυπα του εφηρμοσμένου Χριστιανισμού. Οι τόνοι από τη μουσική του αιωνίου, που μας ξυπνούν από τον θόρυβο των παροδικών στιγμών και μας δείχνουν τον σωστό προσανατολισμό της ζωής. Είπα «παροδικών στιγμών» και σκέφτηκα τον στίχο ενός μεγάλου μας ποιητή, ο οποίος αποκαλεί τους ανθρώπους «τα άπειρα και βιαστικά όντα της στιγμής». Αυτά «τα άπειρα και βιαστικά όντα της στιγμής» αντιλαμβάνονται το επέκεινα της στιγμής με την επαφή τους με τις μεγάλες αλήθειες της Χριστιανοσύνης. Αντιλαμβάνονται ανακουφιστικά το επέκεινα όχι μόνο της στιγμής, αλλά και το επέκεινα της επίγειας ζωής τους, όταν μελετούν φαινόμενα σαν τον Άγιο Γεράσιμο, του οποίου η παρουσία εδώ με το ευλογημένο και ευωδιασμένο άγιο σκήνωμα μάς υπογραμμίζει ακριβώς τη νίκη της Αναστάσεως επί της δικής μας φθαρτότητος.

Θερμά ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημήτριο, παλαιό και καλό γνώριμο από την επιτυχημένη θητεία του στα Ιωάννινα, στην πατρίδα μου και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Βελλάς, καθώς και τον αξιότιμο Δήμαρχο Αργοστολίου, γιατί μου έδωσαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία καλώντας με να βιώσω τη μεγάλη αλήθεια της πίστεως, που δεν είναι ο αιτιολογικός χώρος του επέκεινα, αλλά ο πέραν της λογικής χώρος της ελευθερίας και της αυτοδιαθέσεως.

Η φωτεινή συνεπώς μορφή του Αγίου Γερασίμου είναι ο δρόμος της δοκιμασμένης ελληνορθοδόξου παραδόσεως, που, όπως ελέχθη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου στην υπέροχη ομιλία του, δεν είναι μια στείρα παρελθοντολογία, ούτε μια άγονη επιστροφή σε παρωχημένες μορφές ζωής, αλλά ένας συσσωρευτής πείρας ζωής, ένα δυναμικό γίγνεσθαι και μια ζωντανή παρουσία, που γονιμοποιεί και τρέφει τη νεοελληνική μας διάρκεια και την προοπτική προς προκοπή, ειρήνη και ασφάλεια.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους με την ευλογία του Αγίου Γερασίμου».

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