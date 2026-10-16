Απρόοπτο για τον Τασούλα πριν την πτήση για Λουμπλιάνα - Παρουσίασε βλάβη το αεροσκάφος Εμπραέρ

Snapshot Το προεδρικό αεροσκάφος Εμπραέρ παρουσίασε βλάβη πριν την αναχώρηση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πέταξε τελικά με δικινητήριο ελικοφόρο για τη Λουμπλιάνα.

Το ταξίδι με το ελικοφόρο διήρκησε 2 ώρες και 56 λεπτά, αντί για 1 ώρα και 40 λεπτά με το αεροσκάφος.

Ο ΠτΔ συμμετείχε σε δείπνο με τους προέδρους των συμμετεχόντων χωρών και θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Στη Σύνοδο θα συζητηθεί η ικανότητα της Ευρώπης να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις. Snapshot powered by AI

Περιπετειώδες ήταν το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα στη Λουμπλιάνα, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη πριν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ο ΠτΔ επρόκειτο να αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας στις 12:00 χθες Πέμπτη, ωστόσο, ενημερώθηκε ότι το προεδρικό Εμπραέρ παρουσίασε βλάβη. Ο ανώτατος αξιωματικός του αεροδρομίου τον ενημέρωσε για τη βλάβη και του προτάθηκε να πετάξει με δικινητήριο ελικοφόρο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε στον αξιωματικό ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κι έτσι επιβιβάστηκε με τη συνοδεία του στο ελικοφόρο και πέταξε για τον προορισμό του.

Το ταξίδι διήρκησε 2 ώρες και 56 λεπτά, από 1:40 που θα διαρκούσε με το πολιτικό αεροσκάφος. Ο ΠτΔ την Πέμπτη το βράδυ παρακάθισε σε δείπνο προς τιμήν των προέδρων των συμμετεχόντων χωρών, ενώ σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η δυνατότητα της Ευρώπης να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.