Συλλυπητήρια Τασούλα στον βασιλιά της Ιορδανίας για την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό

«Η Ιορδανία μπορεί να παραμείνει όαση σταθερότητας» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με φόντο τη συνάντηση των δύο ηγετών τον Δεκέμβριο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Συλλυπητήρια Τασούλα στον βασιλιά της Ιορδανίας για την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό
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  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη και τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία.
  • Τόνισε τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών στην Ιορδανία και το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της ελληνορθόδοξης κοινότητας.
  • Ζήτησε τη σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας.
  • Ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β' ευχαρίστησε για την υποστήριξη και δήλωσε ότι οι αρχές της Ιορδανίας είναι αποφασισμένες να συλλάβουν τους τρομοκράτες.
  • Ο Βασιλιάς και ο Πρόεδρος θα συναντηθούν στις 7 Δεκεμβρίου στο Αμάν στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Προστασία της Ανθρωπότητας στον Πόλεμο.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε σήμερα το απόγευμα με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ στην επαρχία Καράκ, για την οποία έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος στην Ιορδανία.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για το τραγικό συμβάν, τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τη χώρα και προς τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την ηθική του υποστήριξη προς τους τραυματίες και όλους όσοι δέχθηκαν επίθεση σε ώρα θρήνου κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι το υπόδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης κοινοτήτων με διαφορετικές θρησκείες πρέπει να παραμείνει ακλόνητο στην Ιορδανία και παράλληλα υπογράμμισε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της ελληνορθόδοξης κοινότητας.

Προσέθεσε, επίσης, ότι η σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων θα συμβάλλει αποφασιστικά, έτσι, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου και ασφάλειας στην ελληνορθόδοξη κοινότητα, ενώ υπογράμμισε την πεποίθησή του, ότι η Ιορδανία είναι και μπορεί να παραμείνει όαση σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ταραγμένη ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επικοινωνία και την υποστήριξή του προς τη χώρα και τον λαό της Ιορδανίας σε αυτές τις ώρες δοκιμασίας και υπογράμμισε ότι οι Αρχές της Ιορδανίας είναι αποφασισμένες να συλλάβουν τους τρομοκράτες. Προσέθεσε ότι προσβλέπει στην προσεχή συνάντησή τους στις 7 Δεκεμβρίου στο Αμάν της Ιορδανίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης με θέμα «Προστασία της Ανθρωπότητας στον Πόλεμο».

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