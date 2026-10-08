Συρία: Πυροβόλησαν Ορθόδοξο Ιερέα κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χριστιανικό χωριό

Snapshot Ένοπλοι από το γειτονικό χωριό Αλ Κάλαα εισέβαλαν στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια στις 3 Οκτωβρίου, πυροβολώντας σπίτια και οχήματα.

Ένας Ορθόδοξος ιερέας δέχθηκε πυρά μέσα στο όχημά του, αλλά γλίτωσε χωρίς τραυματισμό.

Ο πατήρ Φάντι Σανκάρι κάλεσε σε ψυχραιμία, δικαιοσύνη και ενότητα, απορρίπτοντας τη βεντέτα και τη βία.

Η Αλ Σουκαϊλαμπίγια έχει υποστεί παρόμοια βίαια επεισόδια και τον Μάρτιο, με επιθέσεις σε καταστήματα και κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές επενέβησαν για την αποκατάσταση της τάξης μετά τα επεισόδια. Snapshot powered by AI

Ένας Ορθόδοξος ιερέας γλίτωσε παρά τρίχα τον θάνατο, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων σε ένα χριστιανικό χωριό στη δυτική Συρία. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 3ης Οκτωβρίου στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια, ύστερα από συμπλοκή μεταξύ νεαρών της περιοχής και κατοίκων από το γειτονικό χωριό Αλ Κάλαα, το οποίο είναι γνωστό και ως Καλαάτ Αλ Μαντίκ.

Σύμφωνα με την καθολική φιλανθρωπική οργάνωση Aid to the Church in Need (ACN), τοπικές πηγές ανέφεραν ότι η αντιπαράθεση πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ένοπλοι εισέβαλαν στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον σπιτιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα, ένας Ορθόδοξος ιερέας, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στην οργάνωση ότι δέχθηκε πυρά την ώρα που βρισκόταν στο όχημά του. Μια σφαίρα τον αστόχησε για ελάχιστα εκατοστά, όμως κατάφερε τελικά να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί.

Εκκλήσεις για ψυχραιμία και ενότητα

Μετά τα βίαια επεισόδια, ο πατήρ Φάντι Σανκάρι, Ελληνορθόδοξος ιερέας της ενορίας, ζήτησε από τους κατοίκους να διατηρήσουν την αυτοσυγκράτησή τους. Απαίτησε «ασφάλεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία, όχι βεντέτες», προτρέποντας τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας να παραμείνουν ενωμένα απέναντι στον πειρασμό της αντεκδίκησης.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει στα σπίτια σας ή να απειλεί την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά σας», τόνισε χαρακτηριστικά. «Να είστε γενναίοι αλλά και σοφοί, να παραμείνετε ενωμένοι, αλλά να μην παρασυρθείτε στη βία. Το χυμένο αίμα δεν χτίζει σπίτια, ούτε εξασφαλίζει το μέλλον».

Πρόκειται το δεύτερο ξέσπασμα βίας που πλήττει την Αλ Σουκαϊλαμπίγια μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου είχε καταγραφεί μια εντελώς αντίστοιχη επίθεση, όταν ομάδα ανδρών μπήκε στο χωριό μέσα στη νύχτα χτυπώντας καταστήματα, επιχειρήσεις και ντόπιους, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν αργότερα για να αποκαταστήσουν την τάξη.

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