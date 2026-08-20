Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κέντρο - Επιχειρούν 10 πυροσβέστες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου σε εγκαταλελειμμένο διώροφο σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το σπίτι βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου και δεν κατοικούνταν.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά ξέσπασε σε ένα διώροφο σπίτι στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, το οποίο δεν κατοικούνταν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

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