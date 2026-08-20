Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κέντρο - Επιχειρούν 10 πυροσβέστες
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου σε εγκαταλελειμμένο διώροφο σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
- Το σπίτι βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου και δεν κατοικούνταν.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστές.
- Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά ξέσπασε σε ένα διώροφο σπίτι στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, το οποίο δεν κατοικούνταν.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία: Νέος ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ
05:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:30 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Με «οδηγό» το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται εκπλήξεις και στη ΔΕΘ
10:38 ∙ WHAT THE FACT