Νιώθει το δέρμα του να καίει και κανείς δεν βοηθάει -16χρονος ζει μέσα σε μια λίμνη εδώ και 5 χρόνια

Ο Iqbal Sheikh, από τη Murshidabad της Δυτικής Βεγγάλης, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα σε μια λίμνη, καθώς το νερό είναι το μόνο που φαίνεται να ανακουφίζει προσωρινά την έντονη αίσθηση καψίματος που νιώθει στο δέρμα του.

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και δείχνουν τον έφηβο να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος μέσα στο νερό, ακόμη και την ώρα που τρώει. Η οικογένειά του έχει αναζητήσει βοήθεια σε νοσοκομεία αλλά και σε παραδοσιακούς θεραπευτές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική απάντηση για το τι ακριβώς προκαλεί τα συμπτώματα.

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