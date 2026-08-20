Εφιαλτική πρόβλεψη: Τριπλάσια η καμένη έκταση στην Ευρώπη από πυρκαγιές έως το 2100

Snapshot Μέχρι σήμερα, η καμένη έκταση στην ΕΕ φέτος είναι 6.060 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πάνω από 2,5 φορές τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών για την ίδια περίοδο.

Οι πυρκαγιές επεκτείνονται πλέον βορειότερα στην Ευρώπη, πλήττοντας χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και η Νορβηγία.

Μελέτη προβλέπει τριπλασιασμό της καμένης έκτασης στην Ευρώπη έως το 2100, φτάνοντας τα 53.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ετησίως, λόγω θερμότερου και ξηρότερου κλίματος.

Σε σενάριο υψηλών εκπομπών, η αύξηση της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 3,6 °C πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο, επιδεινώνοντας τις συνθήκες πυρκαγιάς.

Βελτιωμένη διαχείριση των πυρκαγιών μπορεί να μειώσει σημαντικά την καμένη έκταση, αλλά οι ακραίες πυρκαγιές μπορεί να υπερβούν τα όρια αντιμετώπισης στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει φέτος, διαφέρουν από το προηγούμενα χρόνια, καθώς επεκτείνονται βορειότερα στην Ευρώπη, από τον Νότο και τις χώρες της Μεσογείου.

Φέτος, σε μία ασυνήθιστη εξέλιξη τεράστιες πυρκαγιές είδαν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Βρετανία, ακόμα και η Νορβηγία.

Τώρα μία μελέτη έρχεται να κάνει ακόμα πιο δυσοίωνη την κατάσταση, προβλέποντας πως αυτό το μοτίβο ήρθε για να μείνει αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το τέλος του αιώνα η έκταση που θα πληγεί από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη θα τριπλασιαστεί, καθώς το θερμότερο και ξηρότερο κλίμα θα κάνει τις φωτιές πιο συχνές και εκτεταμένες στο μέλλον.

Σε ένα «σενάριο υψηλών εκπομπών», όπου οι χώρες δεν λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ανέβουν κατά 3,6 °C πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο.

Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα, οι ερευνητές προβλέπουν ότι αυτό θα αυξήσει την έκταση της Ευρώπης που πλήττεται από πυρκαγιές κατά 193%, φτάνοντας τις 53.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ετησίως.

Η αύξηση αυτή θα εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, περιοχές που στο παρελθόν δεν έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές, όσο αυξάνεται η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.

Η συν-συγγραφέας Δρ. Κίρστεν Θόνικε, του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσνταμ, δηλώνει: «Οι πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα δείχνουν πόσο γρήγορα οι ζεστές, ξηρές και θυελλώδεις καιρικές συνθήκες μπορούν να εξαντλήσουν τους πυροσβέστες και τους πόρους τους. Με την κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες θα μπορούσαν να γίνουν τόσο ακραίες, ώστε να φτάσουμε πραγματικά στα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών, μόλις αυτές φτάσουν σε ένα ορισμένο μέγεθος.»

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνουν τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία και καθιστούν τις μακρές περιόδους ζέστης και ξηρασίας πιο συχνές και έντονες.

Ο συν-συγγραφέας, καθηγητής Τόμας Χίκλερ, της Εταιρείας Senckenberg για την Έρευνα της Φύσης, αναφέρει ότι «σχεδόν το σύνολο» της αύξησης των δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ομοίως, αναφέρει ότι «όλες» οι αυξήσεις που θα παρατηρηθούν παγκοσμίως στο μέλλον θα αποδοθούν άμεσα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον άνθρωπο.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια σειρά υπολογιστικών μοντέλων για να προβλέψουν πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει την έκταση των δασικών πυρκαγιών στο μέλλον.

Εάν ο κόσμος δεν λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών, οι προσομοιώσεις προβλέπουν σημαντική αύξηση της καμένης έκτασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των «ακραίων καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές», οι οποίες προκαλούνται από μακρύτερες και πιο έντονες καλοκαιρινές ξηρασίες.

Σε ένα «σενάριο χαμηλών εκπομπών», όπου η αύξηση της θερμοκρασίας περιορίζεται στους 1,8 °C, η έκταση που θα καίγεται ετησίως θα αυξηθεί κατά 39% μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ο καθηγητής Χίκλερ εξηγεί ότι αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «θερμική αδράνεια».

Οι ορθολογικές πολιτικές μείωσης των εκπομπών μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να αποφύγει το χειρότερο σενάριο όσον αφορά την αύξηση των πυρκαγιών, αλλά μια αυξανόμενη απειλή είναι πλέον αναπόφευκτη.

Αυτό θα αποτελέσει μια δυσοίωνη προειδοποίηση για πολλές ευρωπαϊκές χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, έχουν ήδη καεί 6.060 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης – πάνω από δυόμισι φορές ο μέσος όρος των τελευταίων 20 ετών για αυτή την εποχή του χρόνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καλή προετοιμασία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις πιθανές ζημιές.

Οι συνεχείς βελτιώσεις στη διαχείριση των πυρκαγιών έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την καμένη έκταση κατά 92% σε ένα μέλλον με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,8 °C και κατά 72% σε αύξηση κατά 3,6 °C. Ωστόσο, προειδοποιούν επίσης ότι αυτές οι προβλέψεις ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες στο χειρότερο σενάριο.

«Αν η Ευρώπη αυξήσει τις επενδύσεις στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, οι προβλέψεις μας δείχνουν ότι αυτό μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. «Αλλά αν οι πυρκαγιές γίνουν πραγματικά ακραίες, η ικανότητά μας να τις περιορίσουμε ενδέχεται να καταρρεύσει, και δεν γνωρίζουμε ακόμη πού βρίσκεται αυτό το όριο» δηλώνει ο καθηγητής Χίkλερ.