Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για Ιράν και ναυσιπλοΐα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το προσκήνιο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιράν, αλλά και την προστασία των εμπορικών δρόμων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), οι δύο ηγέτες ανέλυσαν την πορεία των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ριάντ. Την ίδια ώρα, έβαλαν στο τραπέζι τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας κυρίως στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο ανάμεσα στην αμερικανική πλευρά και την Τεχεράνη.

Το ανοιχτό στοίχημα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, Τραμπ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανάγκη να παραμείνουν ασφαλείς και προσβάσιμοι οι διεθνείς θαλάσσιοι διάδρομοι. Κι όμως, η συγκυρία στον Κόλπο παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, γεγονός που καθιστά την απρόσκοπτη κίνηση των πλοίων άμεση προτεραιότητα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, Ουάσινγκτον και Ριάντ συμφώνησαν να στηρίξουν κάθε διπλωματική ή επιχειρησιακή πρωτοβουλία που ενισχύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης