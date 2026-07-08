Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

Snapshot Η Τεχεράνη βιώνει έντονη κοινωνική ένταση και αποξένωση, καθώς το καθεστώς επιβάλλει μια εβδομαδιαία νεκρώσιμη πομπή για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που πολλοί Ιρανοί θεωρούν υποχρεωτικό και προσποιητό πένθος.

Η δημόσια παρουσία του διαδόχου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, απουσιάζει, με φήμες να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό ή θάνατό του, δημιουργώντας πολιτική ανασφάλεια και πιθανή κρίση νομιμοποίησης.

Η καταγραφή και δημοσιοποίηση εικόνων από τις τελετές ή την κατάσταση στην πόλη κινδυνεύει με σύλληψη, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν αυστηρά την πρωτεύουσα.

Το καθεστώς προσπαθεί τεχνητά να ενισχύσει την εικόνα υποστήριξης, με δωρεάν διανομή φαγητού και δωροκαρτών, ενώ πολυτελή οχήματα με σημαίες δηλώνουν την ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με το πολιτικό σύστημα.

Η μαραθώνια νεκρώσιμη πομπή παραβιάζει τα ισλαμικά έθιμα, διαρκώντας μια εβδομάδα και μεταφέροντας τη σορό σε πολλές πόλεις, υπό καθεστώς εύθραυστης εκεχειρίας και αυστηρού ελέγχου από το καθεστώς. Snapshot powered by AI

Είναι μια πόλη στα όριά της, πνιγμένη στην ασφυκτική κίνηση, τη βασανιστική ζέστη του καλοκαιριού και το αποπνικτικό βάρος ενός καθεστώτος που παλεύει απεγνωσμένα να επιδείξει ότι εξακολουθεί να επιβιώνει.

Συγκλονιστικά βίντεο από την Τεχεράνη, τα οποία περιήλθαν αποκλειστικά στην κατοχή της Daily Mail, αποτυπώνουν την τεταμένη πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στο Ιράν, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία πραγματοποιεί μια τεράστια, εβδομαδιαία νεκρώσιμη πομπή για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Για πολλούς Ιρανούς που αντιτίθενται στην κυβέρνηση, η σιωπηλή αντίσταση έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.

Στις καταγραφές, ένας Ιρανός οδηγός και η συνεπιβάτισσά του, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αρνούνται χαρακτηριστικά να αποκαλέσουν το πλήθος γνήσιους πενθούντες ή πολίτες που θρηνούν.

Αντίθετα, τους χαρακτηρίζουν «εγκεφαλικά πλυμένους» συμμετέχοντες, ένα ισχυρό δείγμα της βαθιάς οργής και της αποξένωσης που αισθάνονται πολλοί απλοί Ιρανοί απέναντι σε αυτό που περιγράφουν ως «εξαναγκασμένο θεατρικό πένθος» του καθεστώτος.

Σε ένα από τα βίντεο, ο οδηγός κινείται με δυσκολία μέσα στους χαοτικούς, μποτιλιαρισμένους δρόμους της πρωτεύουσας. «Αυτόν τον τύπο τον έχω δει ένα εκατομμύριο φορές. Είναι ηλίθιοι», σχολιάζει, παρατηρώντας ανθρώπους ντυμένους από την κορυφή ως τα νύχια στα μαύρα.

Οι κόκκινες, λευκές και πράσινες σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας κυματίζουν παντού. Τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες δεσπόζουν πάνω από την κίνηση, απεικονίζοντας τον εκλιπόντα ηγέτη δίπλα στον γιο του, Μοτζτάμπα.

Σε άλλο βίντεο, ένας αστυνομικός πλησιάζει το όχημα. Μέσα σε μια στιγμή πανικού, η συνεπιβάτισσα που καταγράφει τη σκηνή ρίχνει το κινητό της, προσπαθώντας να το κρύψει από τον αστυνομικό που βρίσκεται λίγα μόλις εκατοστά από το παράθυρο.

«Μη φοβάσαι», της ψιθυρίζει ο οδηγός, προσπαθώντας να την καθησυχάσει όταν εκείνη λέει ότι είδε αστυνομικούς. Σε αυτή την πόλη, η καταγραφή εικόνων του καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει σε άμεση σύλληψη.

Ένας Ιρανός πολίτης που παρέδωσε τα βίντεο στη Daily Mail, υπό τον όρο της αυστηρής ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, ανέφερε ότι όποιος εντοπιστεί να βιντεοσκοπεί κινδυνεύει σοβαρά, καθώς αστυνομικοί βρίσκονται παντού στην πόλη. Όπως είπε, υπάρχουν πολυάριθμες καταγεγραμμένες περιπτώσεις φυλακίσεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Παρά τα κρατικά οργανωμένα θεάματα που προβάλλονται από την κρατική τηλεόραση, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι η ατμόσφαιρα στους δρόμους αφηγείται μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο οδηγός κοιτάζει το πλήθος και σχολιάζει ειρωνικά: «Δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο απόψε. Φοβούνται το Ισραήλ, έτσι δεν είναι;».

Μία ημέρα πριν από την έναρξη των επίσημων τελετών, η πρωτεύουσα κατακλύστηκε από πανό του καθεστώτος. Αφίσες και συνθήματα τοποθετήθηκαν παντού, κατά μήκος της στρατηγικής λεωφόρου Μονταρές, από την εύπορη συνοικία Ελαχιγιέχ στα βόρεια της Τεχεράνης έως την πλατεία Χαφτ-ε Τιρ στα νότια.

Βίντεο που καταγράφηκαν αργότερα, υπό το σκοτάδι της νύχτας, δείχνουν ανθρώπους του καθεστώτος να μοιράζουν δωρεάν φαγητό και δωροκάρτες σε πεζούς στη βόρεια Τεχεράνη, με στόχο να προσελκύσουν οικονομικά πιεσμένους πολίτες ώστε να αυξηθεί τεχνητά το μέγεθος του πλήθους που θα κατέγραφαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Η ίδια πηγή κατήγγειλε επίσης την «υποκρισία» της δήθεν «εργατικής» κοινωνικής βάσης που στηρίζει το καθεστώς.

«Ενώ οι μουλάδες υποστηρίζουν διαρκώς ότι οι πιστοί τους είναι οι φτωχοί και ευσεβείς άνθρωποι της χώρας, οι δρόμοι της βόρειας Τεχεράνης είναι γεμάτοι από πολυτελή αυτοκίνητα, όπως ολοκαίνουργιες Mercedes-Benz και BMW, που φέρουν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Χεζμπολάχ στα παράθυρά τους», ανέφερε.

Η πηγή εξήγησε ακόμη ότι το λευκό αυτοκίνητο που εμφανίζεται σε ένα από τα βίντεο θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό για τα δεδομένα του Ιράν, με αξία περίπου 7 έως 8 δισεκατομμυρίων τομάν, δηλαδή περίπου 115.000 έως 130.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι πολλοί εύποροι πολίτες της χώρας διαθέτουν επιχειρήσεις ή οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται στενά με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.

Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος, ενδέχεται να χάσουν αυτά τα προνόμια.

Απειλητικές πινακίδες με το σύνθημα «Kill Trump», γραμμένο τόσο στα αγγλικά όσο και στα φαρσί, έχουν επίσης τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, υπενθυμίζοντας τη συνεχιζόμενη εχθρότητα του καθεστώτος και τη διεθνή του απομόνωση.

Ωστόσο, αυτό που τροφοδοτεί τις πιο έντονες φήμες είναι εκείνος που απουσιάζει.

Ο γιος του Χαμενεΐ και διάδοχός του, Μοτζτάμπα, έχει εξαφανιστεί εντελώς από τη δημόσια ζωή, προκαλώντας κύμα εικασιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές του Φεβρουαρίου, στις οποίες σκοτώθηκε ο πατέρας του, η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν προχώρησε ταχύτατα στην ανάδειξη του σκληροπυρηνικού Μοτζτάμπα ως τρίτου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, με στόχο να προβάλει εικόνα άμεσης σταθερότητας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι θεωρείται πως κατέχει την απόλυτη εξουσία, ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Ενώ η επίσημη εκδοχή του καθεστώτος υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε υπόγειο καταφύγιο για λόγους ασφαλείας, έντονες εσωτερικές φήμες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό ή παραμόρφωσή του κατά την επίθεση που σκότωσε την οικογένειά του.

Αν ο Μοτζτάμπα είναι πράγματι νεκρός, τότε η χώρα διοικείται νομικά από ένα εύθραυστο, ιδεολογικά διχασμένο τριμελές συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης και ένας ανώτερος κληρικός. Σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθούσαν εκλογές για νέο Ανώτατο Ηγέτη, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κρίση νομιμοποίησης και να σημάνει την πρώτη διακοπή της δυναστείας των Χαμενεΐ.

Αρκετές ιρανικές πηγές τόνισαν ότι κανείς δεν έχει δει ούτε έχει ακούσει τον γιο του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη εδώ και μήνες.

«Δεν υπάρχει ούτε καν ηχογράφηση της φωνής του. Αν δεν εμφανιστεί στην ταφή του πατέρα του, θα είναι σαφές ότι κάτι πολύ σοβαρό του έχει συμβεί. Όμως το καθεστώς θέλει να διατηρήσει την εικόνα του απόλυτου ελέγχου», ανέφερε ο Ιρανός πολίτης.

Η μαραθώνια νεκρώσιμη πομπή, που ξεκίνησε το Σάββατο, προβλέπεται να διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα, κάτι που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έρχεται σε αντίθεση με τα αυστηρά ισλαμικά έθιμα, τα οποία προβλέπουν ότι η ταφή πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Αντί γι' αυτό, η σορός του Χαμενεΐ μεταφέρεται σε πολλές πόλεις του Ιράν, ακόμη και στο γειτονικό Ιράκ, πριν καταλήξει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την τελική ταφή.

Όλη αυτή η διαδικασία εξελίσσεται υπό μια άτυπη και εύθραυστη εκεχειρία, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί να μην εξαπολύσουν αιφνιδιαστικές στρατιωτικές επιθέσεις όσο διαρκούν οι τελετές.

Τη Δευτέρα, όταν το φέρετρο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στους δρόμους της Τεχεράνης στο πλαίσιο μιας αυστηρά ελεγχόμενης δημόσιας πομπής, οι θερμοκρασίες έφτασαν σε επικίνδυνα επίπεδα. Η ζέστη ήταν τόσο αποπνικτική ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ισχυρές υδροφόρες για να δροσίσουν το πυκνό πλήθος και να αποτρέψουν λιποθυμικά επεισόδια.

Για πολλούς Ιρανούς που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο υποχρεωτικό πένθος, η εβδομαδιαία τελετή αποτέλεσε αφορμή για μαζική έξοδο από την πρωτεύουσα.

Χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν την Τεχεράνη και κατευθύνθηκαν προς τις βόρειες περιοχές της χώρας, προκειμένου να περάσουν εκεί τις ημέρες της, όπως τη χαρακτηρίζουν, «υποχρεωτικής παράστασης του καθεστώτος».

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση προβάλλει εικόνες της επιζώσας πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας να στέκεται ενωμένη γύρω από το φέρετρο, επιδιώκοντας να μεταδώσει μήνυμα απόλυτης συνοχής.

Ο σημερινός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο σκληροπυρηνικός πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ εμφανίζονται σε περίοπτη θέση, επιχειρώντας να πείσουν μια δύσπιστη κοινή γνώμη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει ακλόνητη.

«Παρακολουθούμε όλο αυτό το θέατρο με φόβο και βαθιά πικρία», δήλωσε ένας ακόμη κάτοικος της Τεχεράνης.

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