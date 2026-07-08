Το Ιράν αναφέρει ότι έπληξε 85 αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα (07/08) ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας 85 σημεία σε «σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπληξαν τη βάση του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Ali Al–Salem στο Κουβέιτ.

Ο επίλεκτος στρατιωτικός κλάδος του Ιράν ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτέλεσε μία «αρχική απάντηση» σε αυτό που χαρακτήρισε ως «παραβίαση της εκεχειρίας και της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες», έπειτα από τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον παράκτιων βάσεων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις περιοχές Χορμοζγκάν και Μαχσάρ τα ξημερώματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέδεσαν, επίσης, τις αμερικανικές επιθέσεις με την πομπή της κηδείας του εκλιπόντος ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον επιχείρησε να επισκιάσει αυτό το «ιστορικό γεγονός», όπως τόνισαν.