Καταιγιστικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν – Δείτε βίντεο

Η CENTCOM ανακοίνωσε πλήγματα σε αεράμυνα, πυραυλικά συστήματα και δεκάδες σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης – Η Τεχεράνη απειλεί με «αποφασιστική απάντηση»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καταιγιστικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν – Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν από τις προειδοποιήσεις στην πράξη, «εξαπολύοντας» μία ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον του Ιράν, τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/07).

Με φόντο τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, η Ουάσινγκτον έστειλε μήνυμα ισχύος με πλήγματα σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, ενώ, η Τεχεράνη προαναγγέλλει ότι η απάντηση θα είναι «αποφασιστική».

Δείτε βίντεο από τα αμερικανικά πλήγματα:

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσαν πως έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβείας. Όπως τονίζεται, οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ενημέρωσε η CENTCOM.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Η CENTCOM ανέφερε ότι πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, ιρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Al Rekayyat υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το Wedyan υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας και το Cyprus Prosperity υπό σημαία Λιβερίας.

Η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ιράν ως «αδικαιολόγητη επιθετικότητα», επισημαίνοντας ότι αποτελούν «σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας» και απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν υπόλογο το Ιράν σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή υπάρξει νέα παραβίαση.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση αυξάνει την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα από τα κρισιμότερα (αν όχι το σημαντικότερο) σημεία για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Σε αυτήν την έκρυθμη κατάσταση, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού πετρελαίου WTI σημείωνε άνοδο ύψους 2,63% στα 72,29 δολάρια μερικά λεπτά αφού άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

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