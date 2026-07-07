Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

Snapshot Η σορός του αγιατολάχ Α Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη Νατζάφ του Ιράκ, όπου χιλιάδες πιστοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παρευρέθηκαν για να αποδώσουν τιμές.

Η Τετάρτη κηρύχθηκε εθνική αργία στο Ιράκ για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κόσμου στις επικήδειες τελετές στη Νατζάφ και την Καρμπάλα.

Οι τελετές στο Ιράκ θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις: κρατική τελετή, δημόσια πομπή στη Νατζάφ και τελική πομπή στην Καρμπάλα.

Οι αρχές του Ιράκ κινητοποίησαν δυνάμεις ασφαλείας και στρατού, ενώ το Ιράν στέλνει 36 ομάδες της Ερυθράς Ημισελήνου για την υποστήριξη των τελετών.

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ θα γίνει την Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ του Ιράν, όπου γεννήθηκε ο ηγέτης. Snapshot powered by AI

Στο Ιράκ έφτασε η σορός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά την περιφορά του στις ιερές πόλεις του Ιράν, όπου συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια πιστοί για να αποδώσουν φόρο τιμής.

Σήμερα το βράδυ, η σορός προσγειώθηκε στην πόλη Νατζάφ του Ιράκ, όπου περίμεναν πλήθος ατόμων που κράτησαν στα χέρια τους το φέρετρο από το αεροδρόμιο. Ανάμεσα στους πολίτες βρισκόταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, Άλι αλ Ζαΐντι, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Την Ιρανική αποστολή συμπλήρωναν o πρόεδρος της χώρας, Μαχμούντ Πεζεσκιάν, καθώς και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καάνι, μαζί με άλλους αξιωματούχους.

Εκατομμύρια κόσμου αναμένονται στις αυριανές τελετές

Αύριο αναμένονται επικήδειες τελετές καθώς και πομπή στην πόλη Νατζάφ, που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους Σιίτες μουσουλμάνους, ενώ οι τελετές θα συνεχίσουν και στην ιερή πόλη Καρμπάλα. Εξαιτίας του πλήθους ατόμων που αναμένονται να παρευρεθούν, ο πρωθυπουργός του Ιράκ κήρυξε την Τετάρτη ως εθνική αργία, προκειμένου οι πιστοί να μπορέσουν να ταξιδέψουν από την κατοικία τους και να αποχαιρετίσουν τον ανώτατο ηγέτη.

Πιστοί περιμένουν έξω από το μαυσωλείο του Ιμάμη Hussein Shrine στην Καρμπάλα περιμένοντας τις τελετές για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ AP/Khalil Hamra

Οι τελετές στο Ιράκ θα πραγματοποιηθούν σε τρεις διακριτές φάσεις: Μια επίσημη κρατική τελετή το βράδυ της Τρίτης, μια δημόσια νεκρώσιμη πομπή στην ιερή πόλη Νατζάφ το πρωί της Τετάρτης και η τελική πομπή στην επαρχία Καρμπάλα το απόγευμα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι φορείς ασφαλείας αλλά και του στρατού του Ιράκ έχουν επιστρατευτεί για τις τελετές, καθώς αναμένονται εκατομμύρια κόσμου, ενώ το Ιράν ενισχύει στέλνοντας 36 ομάδες της Ερυθράς Ημισελήνου.

Νωρίτερα σήμερα, περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Κομ του Ιράν, κατά τη μεταφορά της σορού του Αλί Χαμενεΐ και των μελών της οικογένειάς του.

Εκατομμύρια πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Κομ για να χαιρετίσουν τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Iranian Supreme Leader Office

Οι τελετές περιφοράς της σορού θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 9 Ιουλίου, όπου και θα ταφεί στην ιερή πόλη και γενέτειρα του ηγέτη, Μασχάντ στο Ιράν.

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