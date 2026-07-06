Τεχεράνη: Ξεκίνησε η νεκρική πομπή για την κηδεία του Χαμενεΐ – Θα διαρκέσει 10 με 12 ώρες

Snapshot Ξεκίνησε η νεκρική πομπή για τη σορό του Αλί Χαμενεΐ από το τζαμί Grand Mossala προς την πόλη Κομ.

Η πομπή διανύει διαδρομή 10 χιλιομέτρων στην Τεχεράνη και θα διαρκέσει 10 έως 12 ώρες.

Στην πομπή συμμετέχει μεγάλος αριθμός πενθούντων που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στην Πλατεία της Επανάστασης. Snapshot powered by AI

Η νεκρική πομπή που μεταφέρει την σορό του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ ξεκίνησε νωρίς το πρωί από το τζαμί Grand Mossala με προορισμό την ιερή πόλη Κομ.

«Η νεκρική πομπή για την ιερή σορό του μαρτυρικού Ιμάμη και ηγέτη ξεκίνησε στην πρωτεύουσα», ανέφερε το ιρανικό δίκτυο IRIB σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι στην πομπή συμμετείχε «τεράστιο πλήθος».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το όχημα που μεταφέρει τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των μελών της οικογένειάς του έχει πλέον εισέλθει στη «διαδρομή της νεκρικής πομπής, ανάμεσα σε πλήθος πενθούντων».

Από νωρίς μεγάλα πλήθη άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Πλατεία της Επανάστασης της Τεχεράνης προκειμένου να συμμετέχουν στην πομπή μετά το τέλος του λαϊκού προσκυνήματος.

«Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η πομπή θα διαρκέσει 10 έως 12 ώρες, ακολουθώντας μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων που περνά από την οδό Νταμαβάντ, την πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν, την οδό Ενκελάμπ, την πλατεία Ενκελάμπ, την οδό Αζάντι, την πλατεία Αζάντι και τον αυτοκινητόδρομο Σαχίντ Λασγκάρι, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ», μετέδωσε το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Αφού η σορός του Αλί Χαμενεΐ φτάσει στην πόλη Κομ θα μεταφερθεί στη συνέχεια στις ιερές πόλεις των σιιτών στο Ιράκ Νατζάφ και Καρμπάλα. Αμέσως μετά το φέρετρο θα επιστρέψει στο Ιράν και στην πόλη Μασχάντ, όπου στις 9 Ιουλίου θα γίνει η τελετή της ταφής.

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