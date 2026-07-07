Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν - Είχε θεωρηθεί νεκρός

Snapshot Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, πρώην Πρόεδρος του Ιράν, θεωρούνταν νεκρός μετά από επιθέσεις στην Τεχεράνη, αλλά εμφανίστηκε δημόσια στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κηδεία του Χαμενεΐ συγκέντρωσε μαζική συμμετοχή, με πλήθος που εκτεινόταν για χιλιόμετρα, σύμφωνα με εικόνες από κρατική τηλεόραση.

Η συμμετοχή στην κηδεία προωθήθηκε από το ιρανικό καθεστώς ως ένδειξη δύναμης εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ψευδώς τον θάνατο του Αχμαντινετζάντ, αποδεικνύοντας την κατευθυνόμενη φύση της κρατικής πληροφόρησης.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ και των μελών της οικογένειάς του βρισκόταν σε φορτηγό διακοσμημένο με θρησκευτικά σύμβολα, τιμώντας τους νεκρούς από αεροπορική επιδρομή. Snapshot powered by AI

Μία απρόσμενη εμφάνιση στην κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έρχεται να αποκαλύψει το μέγεθος της κατευθυνόμενης πληροφόρησης από τα επίσημα ιρανικά δίκτυα, αποδεικνύοντας πως ακόμα και η κρατική πληροφόρηση δεν είναι και η αληθινή.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος κυβέρνησε ως Πρόεδρος το Ιράν από το 2005 έως το 2013, είχε κηρυχθεί νεκρός από τοπικά μέσα ενημέρωσης την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος, αφότου ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν ηγέτες της Τεχεράνης.

Επικρατούσε η άποψη ότι είχε σκοτωθεί όταν ένας πύραυλος χτύπησε κοντά στο σπίτι του, και δεν είχε εμφανιστεί ούτε είχε δώσει σημεία ζωής τους μήνες που ακολούθησαν. Επισήμως δεν ανακοινώθηκε ο θάνατός του, αλλά είχε μεταδοθεί από τα ιρανικά μέσα, τα οποία είναι ελεγχόμενα από το καθεστώς.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, αφού εντοπίστηκε ανάμεσα σε πλήθος πενθούντων στην Τεχεράνη. Φαίνεται να φοράει σακάκι με τη μάσκα κατεβασμένη μέχρι το λαιμό.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, who had not been seen in public for months, was seen attending a funeral procession for slain Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran on Monday, according to videos circulating on social media.



A New York Times report in May claimed… pic.twitter.com/ZXeyRL5yfO — Iran International English (@IranIntl_En) July 6, 2026

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, καλυμμένο με τη σημαία, καθώς και τα φέρετρα των μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου σε αεροπορική επιδρομή, βρισκόταν πάνω σε ένα φορτηγό διακοσμημένο έτσι ώστε να μοιάζει με το διακοσμητικό πλέγμα που περιβάλλει το μαυσωλείο ενός ιμάμη.

Η μαζική συμμετοχή ενθαρρύνθηκε από τη θεοκρατία του Ιράν ως ένδειξη δύναμης, και έλαβε χώρα την ώρα που η Ισλαμική Δημοκρατία διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για τη μόνιμη λήξη του πολέμου.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειχναν ένα τεράστιο πλήθος που εκτεινόταν για χιλιόμετρα.

Το πλήθος φαινόταν μεγαλύτερο από αυτό που είχε συγκεντρωθεί στη νεκρική πομπή του 2020 για τον στρατηγό της Επαναστατικής Φρουράς Κασέμ Σολεϊμανί, η οποία είχε προσελκύσει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει εκτίμηση για τον αριθμό των παρευρισκομένων.