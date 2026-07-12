Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

Μια απίστευτη υπόθεση προσωπικής διαφοράς που κατέληξε σε εμπρησμό εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σε βάρος ενός 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση και την καταστροφή ενός οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, στην περιοχή του Ευόσμου, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο 35χρονος, ενεργώντας μαζί με έναν συνεργό, προσέγγισε το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Οι δράστες έσπασαν το τζάμι του οχήματος για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του και στη συνέχεια, περιέλουσαν την καμπίνα με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και για τα ακριβή κίνητρα των δραστών.