Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε την πρώτη της εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα σε παραλία του Σαιν-Τροπέ

Η διάσημη ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί και επιβεβαίωσε την χαρμόσυνη είδηση με ανάρτησή της στο Instagram

Ανθή Κουρεντζή

Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε την πρώτη της εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα σε παραλία του Σαιν-Τροπέ

Η Αν Χάθαγουεϊ / AP

LIFESTYLE
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Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε την πρώτη της εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα την Τετάρτη, στη παραλία «Jardin Tropezina» στη Γαλλική Ριβιέρα.

Η πρωταγωνίστρια του «The Devil Wears Prada 2» που περιμένει το τρίτο της παιδί, απόλαυσε χαλαρές στιγμές στις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, τους δύο γιους τους και μια παρέα στενών φίλων.

Χρησιμοποίησε επίσης μια πετσέτα για να καλύψει την κοιλιά της, προτού φορέσει ένα λευκό cover-up. Κάποια στιγμή, εθεάθη να συνομιλεί με μια φίλη της, κρατώντας την πετσέτα πάνω στο σώμα της, πριν η παρέα κατευθυνθεί σε μια προβλήτα για να επιβιβαστεί σε σκάφος.

Αργότερα, η παρέα εντοπίστηκε ξανά να περπατά στην πόλη.

Η 43χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση την Παρασκευή μέσω Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «x Baby, I’m yours x».

https://www.instagram.com/reel/DZxVZxCqp1X/

Στο βίντεο, η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα λευκό two-piece, εμφανίζεται στο πλάνο με τα χέρια της πάνω από την κοιλιά της. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, απομακρύνει τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, πριν τρέξει μακριά από την κάμερα.

Η εγκυμοσύνη της Χάθαγουεϊ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται πως απολαμβάνει ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο γυρισμάτων για πέντε ταινίες, οι οποίες έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά.

Μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει press tours για τις ταινίες «The Devil Wears Prada 2» και «Mother Mary», ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά με τα «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity».

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