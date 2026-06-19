Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για φωτιά σε Εύβοια, Ηλεία και Κιλκίς

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών 

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για φωτιά σε Εύβοια, Ηλεία και Κιλκίς
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στην Ηλεία, το Κιλκίς και την Εύβοια κατά τη διάρκεια εργασιών.
  • Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από χρήση γεωργικών μηχανημάτων χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και από βραχυκύκλωμα σε όχημα.
  • Οι πυρκαγιές προκάλεσαν καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 18 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 442 πρόστιμα συνολικού ύψους 456.810,13 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές.
  • Η Πυροσβεστική τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για φωτιές που εκδηλώθηκαν από αμέλεια στην Ηλεία, το Κιλκίς και την Εύβοια τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη εχθές, Πέμπτη 18 Ιουνίου, για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην κοινότητα Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες καθαρισμού σε ελαιώνα χρησιμοποιώντας γεωργικό μηχάνημα, χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Εξαιτίας του μηχανήματος, ξέσπασε φωτιά από την οποία κάηκαν τρία στρέμματα γεωργικής έκτασης και απειλήθηκε σπίτι, ενώ από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής με 10 οχήματα με 20 άνδρες και ένα πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Λεχαινών, περιορίστηκε άμεσα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Μία σύλληψη για φωτιά στο Κιλκίς

Στην Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας για πυρκαγιά που ξέσπασε εξαιτίας της εκτέλλεσης εργασιών με γεωργικό καταστροφέα.

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και πέντε στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

Ο άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, συνελήφθη μέσω διαδικασίας αυτοφώρου.

Φωτιά από βραχυκύκλωμα

Στη σύλληψη ενός 78χρονου προχώρησαν οι Αρχές εξαιτίας πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος. Συγκεκριμένα, ο άνδρας προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, συνδέοντας την μπαταρία του με φορτιστή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 200 τ.μ. ξηρών χόρτων και ξυλείας, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Ο 78χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πρόστιμα άνω των 450.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 456.810,13 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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